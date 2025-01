Daftar Nominasi Piala Oscar 2025, Emilia Perez Catat Sejarah Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan daftar nominasi Piala Oscar atau Academy Awards ke-97 pada Kamis malam, 23 Januari 2025 waktu Indonesia. Meraih 13 nominasi, Emilia Perez menjadi film berbahasa non-Inggris yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah Oscar.



Pengumuman nominasi Piala Oscar 2025 disampaikan secara langsung oleh Bowen Yang dan Rachel Sennott, di Samuel Goldwyn Theater, gedung Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Beverly Hills, California. Film musikal Emilia Perez masuk dalam nominasi Film Terbaik, dan pemerannya mendapat nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik untuk Karla Sofía Gascon, serta Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik untuk Zoe Saldana.



Film Wicked dan The Brutalist sama-sama mendapat 10 nominasi. Conclave dan A Complete Unknown masing-masing memperoleh delapan nominasi, sementara Anora memperoleh enam nominasi. The Substance memperoleh lima nominasi termasuk nominasi pertama Demi Moore setelah ia memenangkan Golden Globe pada 5 Januari lalu. Sederet film tersebut akan bersaing dalam kategori Film Terbaik Piala Oscar 2025.



Pengumuman nominasi Piala Oscar 2025 telah tertunda dua kali akibat kebakaran hutan yang melanda Los Angeles sejak Selasa, 7 Januari 2025. Melansir dari Deadline, petinggi Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengatakan bahwa malam puncak penganugerahan Piala Oscar akan diselenggarakan pada Ahad, 2 Maret 2025 dan disiarkan langsung dari Dolby Theatre di Ovation Hollywood di ABC dan Hulu.

Daftar Nominasi Piala Oscar 2025





Best Picture

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked