Daftar Nomonasi Anugerah Musik Indonesia 2017

TEMPO.CO, Jakarta -Ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2017 akan kembali digelar.

Pengumuman nominasi AMI Awards 2017 dilangsungkan di Lounge XXI Plaza Senayan, Jakarta, 13 Oktober 2017. Sementara, pengumuman pemenang akan digelar 16 November 2017 mendatang, di Econvention Ancol, Jakarta Utara.

Sejumlah musisi dari berbagai generasi dan genre musik masuk dalam daftar nominasi AMI Awards 2017. Sebut saja Rossa, Bunga Citra Lestari, Tulus, Maliq & D'Essentials, hingga Agnez Mo, yang baru merilis album debut internasionalnya.

Berikut daftar nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2017:

Album Terbaik - Terbaik

A New Chapter - Rossa

It's Me BCL - Bunga Citra Lestari

Monokrom - Tulus

Senandung Senandika - Maliq & D'Essentials

Sides - Afgan

Karya Produksi Terbaik - Terbaik

Bunga Citra Lestari - Aku Wanita

Dipha Barus feat Nadin - All Good

GAC & The Overtune - Senyuman & Harapan

Raisa & Isyana Sarasvati - Anganku Anganmu

Tulus - Monokrom

Duo/Grup Pop

Armada - Asal Kau Bahagia

D'MASIV - Dengarlah Sayang

Gigi - Adu Domba

Nidji - Bila Bersamamu

Pendatang Baru Terbaik - Terbaik

Adrian Khalif - Made In Jakarta

Elephant Kind - Beat The Ordinary

Gloria Jessica - Dia Tak Cinta Kamu

Jordy Waelauruw - With You

Teddy Adhitya - In Your Wonderland

Vira Talisa - Walking Back Home

Artis Solo Wanita Pop

Agnez Mo - Sebuah Rasa

Bunga Citra Lestari - Aku Wanita

Isyana Sarasvati - Cinta Pertama

Rossa - Cinta Dalam Hidupku

Yura Yunita - Intuisi

Artis Solo Pria Pop

Afgan - Jalan Terus

Anji - Bidadari Tak Bersayap

Ari Lasso - Dunia Maya

Judika - Jadi Aku Sebentar Saja

Vidi Aldiano - Definisi Bahagia

Kolaborasi Pop

GAC & The Overtune - Senyuman & Harapan

Hivi! Feat. Andi Rianto - Siapkah Kau 'Tuk Jatuh Cinta Lagi

Kotak x Anggun - Teka Teki

Melly Goeslaw & Gita Gutawa - Memang Kenapa Bila Aku Perempuan?

RAN Feat. Kahitna - Salamku Untuk Kekasihmu yang Baru

Pencipta Lagu Pop

Berlari Tanpa Kaki - Mikha Angelo, Reuben

Bidadari Tak Bersayap - Ahmad Fredy

Cinta Pertama - Isyana Sarasvati

Intuisi - Yura Yunita

Sebuah Rasa - Dewiq, Pay

Produser/ Penata Musik Pop

Adu Domba - Gigi

Berlari Tanpa Kaki - The Overtune

Bidadari Tak Bersayap - Ade & Jeje Govinda

Cinta Itu Kamu - Geisha

Sebuah Rasa - Erwin Gutawa

Album Pop

A New Chapter - Rossa

It's Me BCL - Bunga Citra Lestari

Judika - Judika

RAN - RAN

Sides - Afgan

Artis Solo Pria/Wanita/Instrumentalia Rock

Adrian Adioetomo - Tanah Ilusi

Bounty Ramdhan - Tragic

Edwin Marshal Syarif - Sore

Ervin Nanzabakri - It's All About The Rock

Ilham Ansari - Berani Berbagi

Duo/Grup/Kolaborasi Rock

God Bless - Damai

Gugun Blues Shelter - Hitam Membiru

Saint Loco Feat. Iwa K & DJ Tius - Bebas

Slank - Palalopeyank

The Changcuters - Bentrok Sinyal

Album Rock

Cermin 7 - God Bless

Hitam Membiru - Gugun Blues Shelter

Long Live Kotak - Kotak

Palalopeyank - Slank

Titik Nol - Piston

Artis Jazz Vokal

Aimee Saras, Bonita, Aprilia Apsari - Tiga Dara

Dwiki Dharmawan Feat. Peni Candra Rini - Lir-Ilir

Krakatau Reunion - Cermin Hati

Mike Mohede - Kaulah Segalanya

Sri Hanuraga Trio Feat. Dira Sugandi - Kicir-Kicir

Artis Instrumentalia Jazz

Andi Bayou - Sunrise At Borobudur

Dewa Budjana - Solas FM

Dwiki Dharmawan - Frog Dance

Indra Lesmana Keytar Trio - Jack Swing

Indro Hardjodikoro - Always There

Tohpati Bertiga - Faces

Album Jazz

About Jack - Indra Lesmana Keytar Trio

Always There - Indro Hardjodikoro

Chapter One - Krakatau Reunion

Faces - Tohpati Bertiga

Zentuary - Dewa Budjana

Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B/Urban

Andien - Belahan Jantungku

Eva Celia - Another You

Glenn Fredly - Tanda Mata

Rendy Pandugo - Silver Rain

Tulus - Monokrom

Grup/Kolaborasi Soul/R&B/Urban

GAC - Galih & Ratna

Hivi! - Merakit Perahu

Krakatau Reunion - Aku Kamu Kita

Raisa & Isyana Sarasvati - Anganku Anganmu

RAN - Mager

Album Soul/R&B/Urban

And So It Begins - Eva Celia

Independent Pt. 2 - Rinni Wulandari

Monokrom - Tulus

Nothing is Real - Teddy Adhitya

Senandung Senandika - Maliq & D'Essentials

Artis Solo Pria/Wanita Dangdut

Dedy Gunawan - Terlarang Hasratku

Erie Suzan - Gerimis Melanda Hati

Lesti - Egois

Novi Ayla - Hanya Engkau

Weni - Engkaulah Takdirku

Artis Solo Wanita Dangdut Kontemporer

Ayu Ting Ting - Kamu Kamu Kamu

Cita Citata - Bahagia Itu Sederhana

Dewi Perssik - Indah Pada Waktunya

Fitri Carlina - Musim Hujan Musim Kawin

Iis Dahlia - Demi Kamu (Tum Hi Ho)

Artis Solo Pria Dangdut Kontemporer

Beniqno - Happy

Danang - Satu Selamanya

Denias - Tak Percaya Lagi

Ridho Rhoma - Mengapa

Sodiq Monata - Rejeki Kota

Duo/Grup/Kolaborasi Dangdut/Dangdut Kontemporer

2 Putri Bahar - Udah Putus Jangan Cemburu

Delon & Siti Badriah - Cinta Tak Harus Memiliki

Duo Anggrek - Goyang Nasi Padang

Duo Serigala - Kost Kostan

Julia Perez Feat. D'Perez - Ku Dapat Dari Emak

Pencipta Lagu Dangdut/Dangdut Kontemporer

Bahagia Itu Sederhana - Tjahadi Djanata/Ishak

Engkaulah Takdirku - Adibal Syahrul

Gerimis Melanda Hati - Adibal Syahrul

Happy - Adibal Syahrul

Indah Pada Waktunya - Dommy Allen

Produser/Penata Musik Dangdut/Dangdut Kontemporer

Bahagia Itu Sederhana - Tjahjadi Djajanata

Demi Kamu (Tum Hi Ho) - Pri Keyboard

Engkaulah Takdirku - Prikeys

Goyang Nasi Padang - Donall

Ketemu Mantan - Endang Raes

Artis Solo Perempuan Anak-anak

Amanda - Bunga Melati

Angelique - 1,2,3 Ikuti Irama

Lyodra (DARR) - Dear Mantan

Neona - Aduh Neik

Ruth Gedina - Kaulah Idolaku

Artis Solo Laki-laki Anak-anak

Christo - Anak Indonesia

Jojo - Bunda

Rafi Sudirman (DARR) - Aku Suka Hari Ini

Rian - Kekuatan Cinta

Ruri - Untuk Ibu (Satu Bintang)

Duo/Grup/Grup Vokal/Kolaborasi Anak-anak

Kafin & Rafi Sudirman (DARR) - Buka Puasa

Olivola & Rafi Sudirman - Ulang Tahun

Purwa Caraka Music Studio - Suka Hati

Tegar Feat. Ryan Chandra Widjaja - Bila Kau Sahabatku

Tere, Rian, Melitha, Tiara, Vitara, Andy - Aku Bisa

Pencipta Lagu Anak-anak

1,2,3 Ikuti Irama - Arche & Joan Rampengan

Aku Suka Hari Ini - Budi Rahardjo

Bila Kau Sahabatku - Deddy Suganda Widjaja

Buka Puasa - Erwin Gutawa & Gita Gutawa

Dear Dream - Erwin Gutawa, Gita Gutawa, Ria Leimena

Produser/Penata Musik Anak-anak

1,2,3 Ikuti Irama - Arche Rampengan

Aku Bisa - Tito P Soenardi

Aku Suka Hari Ini - Erwin Gutawa

Dear Dream - Erwin Gutawa & Gita Gutawa

Selamatkan Lagu Anak - Ariel NIDJI, Papa T Bob

Album Anak-anak

Bandar Udara - Lovely Kids

Electro Dance Music For Kids - Alena Gracia

Lagu Anak Legenda - Calista Amadea

OST Surat Kecil Untuk Tuhan - Purwa Caraka Music Studio

Semangat Belajar - Cind3rella

Karya Produksi Kroncong/Kroncong Kontemporer, Langgam/Stambul

Indra Utami Tamsir - Bengawan Solo

Krontjong Toegoe - Kampung Toegoe

O.K. Marlubu - Kr. Betapa Indahnya

Tetty Supangat - Kidung Surgawi

Waldjinah - Penglipur Wuyung

Karya Produksi Alternatif/Alternatif Rock/Lintas Bidang

Efek Rumah Kaca - Merdeka

Elephant Kind - Beat The Ordinary

Mondo Gascaro - A Deacon's Summer

Payung Teduh - Akad

Shaggydog Feat. Iwan K - Putra Nusantara

Karya Produksi Metal/Hardcore

Aftermath - Pay The Dues

Deadsquad - Pragmatis Sintesis

Edane - Hail Edan

Godless Symptoms - Kebenaran Lantang Bicara

Roxx - Anthem

Karya Produksi - Rap/HipHop

Adrian Khalif Feat. Dipha Barus - Made in Jakarta

Jogja Hip Hop Foundation - Sedulur

Rayi Putra - Demons

RROB Feat. Liquid Silva & Fajar J - Anik-Anik

Saykoji, Gamal Gandhi & Della MC - Ngabuburap

Young Lex Feat Gamaliel - Slow

Karya Produksi Reggae/SKA/Rocksteady

Bandung Inikami Orchestra - Matahari Jingga Bandung Utara

Dhyo Haw - Trip Malam Ini

DJ wW & Evan Virgan Feat. Ras Muhammad - Trappin'U

Shaggydog - Rock Da Mic

Tipe-X - Cerita Tahun Lalu

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami

Fatin - Ketika Tangan dan Kaki Berkata

Haddad Alwi & Shifa Feat. Fadly - Demi Sang Nabi

Opick - Allah Bersamamu

Slank - D O A

Wali - Salam 5 Waktu

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani

Amelia Ong - Have Yourself A Merry Little Christmas

Angel Pieters - Kunyanyi Haleluya

Franky Kuncoro Feat. Sidney Mohede - Kemenangan terjadi Disini/Engkau Raja

Gisel - Indah Pada Waktunya

Joy & Jelita Tobing - Merry's Boy Child - O Come, All Ye Faithful

Karya Produksi Instrumentalia

Dewa Budjana - Solas FM

Dwiki Dharmawan - Frog Dance

Gerald Situmorang - Familiar Song

Indra Lesmana Keytar Trio - Jack Swing

Indro Hardhjodikoro - Always There

Karya Produksi Dance/Electronic

Andre Dunant Feat. Nadhira - Never Let You Go

Cindy Bernadette Feat. DJ Evan Virgan - Can't Get Enough

Dipha Barus Feat. Nadin - All Good

Indah Nevertari - PHP

Soundwave - Kisah Kita

Karya Produksi Kolaborasi

Adrian Khalif Feat. Dipha Barus - Made In Jakarta

Dipha Barus Feat Nadin - All Good

GAC & The Overtunes - Senyuman & Harapan

Kotak x Anggun - Teka Teki

Raisa & Isyana Sarasvati - Anganku Anganmu

Karya Produksi Original Soundtrack

GAC - Berlari Tanpa Kaki

Isyana Sarasvati - Sekali Lagi

Melly Goeslaw & Gita Gutawa - Memang Kenapa Bila Aku Perempuan?

Rossa - Cinta Dalam Hidupku

Sheryl Sheinafia - Gita Cinta

Karya Produksi Grup Vokal

GAC - Berlari Tanpa Kaki

JKT48 - JKT Festival

Lingua - Mampu Bertahan

Purwa Caraka Music Studio - Suka Hati

Trisouls - Senyummu Hanya Untukku

Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah

Ganti Ramon & Mira DJ - Kariang Lautan

Gitara King's Trio - Anak Medan

Jogja Hip Hop Foundation - Sedulur

Waldjinah Feat. Asti Dewi Christianna - Kembang Kacang

Zaskia Gotik - Ora Ndueni

Karya Produksi Folk/Country/Balada

Adhitia Sofyan - Seniman

Armand Maulana - Sebelah Mata

Bonita & the Hus Band - Satu Hari Sebelum Esok

Endah N Rhesa - Ruang Bahagia

Jason Ranti - Bahaya Komunis

Oppie & Suara Anak Bumi - Orangutan

Karya Produksi Rock Progressive

Immanissimo - Impromptu Vistis

Levty Progre - Great Universe

Montecristo - A Deep Sleep

Montecristo - Nanggroe

Van Java - Lonely

Produser Album Rekaman

Dahlia Wijaya/GP Records - Independent Pt.2

demajors - Aransemen Ulang Lagu Orisinil dari Film Tiga Dara

Ian Antono, Rumah Musik Kita - Cermin 7

Sony Music Entertainment Indonesia - OST Cek Toko Sebelah (Album EP)

TulusCo - Monokrom

Perancang Grafis

Forbidden Knowledge - Wok The Rock, Adrian Gufi

No Regret - Noviar Rahmat

Putra Nusantara - Agan Harahap

Senandung Senandika - Abenk Alter

Tyranation - Gilang

Tim Produksi Suara

Cinta Dalam Hidupku - Ari Renaldi, Anggi Anggoro

Damai - Stephen Santoso

Dunia Maya - Rudra

Ku Dengannya Kau Dengan Dia - Jeremiah Simanjuntak, Eko Sulistiyo

Monokrom - Ari Renaldi, Rudy Zulkarnaen