Danur dan It, Dua Film Horor Paling Dicari di Google 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Film Danur: I Can See Ghosts dan It berjaya dalam daftar pencarian Google tahun 2017. Danur menjadi film paling dicari di Indonesia sementara It menempati posisi teratas versi global.



Berbagai macam hal tentang Danur menjadi pembicaraan di Indonesia saat rilis akhir Maret lalu.

Penampilan Prilly Latuconsina yang menjadi bintang film ini, inspirasi kisah nyata, hingga penggambaran hantu dalam film merupakan beberapa hal yang menyedot perhatian netizen.

Kemudian It menghantui dunia pada awal September kemarin. It mampu membuat netizen ketakutan karena sosok hantu Pennywise yang gemar meneror anak-anak. Menariknya, pemeran Pennywise, yaitu Bill Skarsgard juga masuk daftar selebriti paling dicari di Google versi global tahun 2017. adegan di film horor It (2017). MIRROR

Di samping Danur dan It, daftar film paling banyak dicari di Google 2017 juga diisi oleh Beauty and the Beast, Critical Eleven, dan Wonder Woman. Berikut daftar 10 besar versi Indonesia dan global:

Film Paling Dicari di Google Indonesia 2017:

1. Danur

2. Beauty and the Beast

3. Surga yang Tak Dirindukan 2

4. Critical Eleven

5. Despicable Me 3

6. Dunkirk

7. Wonder Woman

8. It

9. Keluarga Tak Kasat Mata

10. Murder on the Orient Express

Film Paling Dicari di Google versi global 2017: