Mikha Tambayong Menularkan Semangat Lewat Lagu It's My Time

TEMPO.CO, Jakarta - Mikha Tambayong kembali ke dunia tarik suara setelah dua tahun vakum. Ia meluncurkan single terbaru berjudul 'It's My Time' dengan nuansa pop-soul yang diciptakannya bersama Ifa Fachir.



"Di awal membuat lagu ini, aku dan Kak Ifa diskusi, kami memang ingin membuat lagu yang feel good, kalau orang dengar bisa semangat dan sing-along," kata Mikha dalam konferensi pers peluncuran lagu 'It's My Time' di Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Mei 2025.



Mikha Tambayong Jadi Penyanyi, Penulis Lagu, dan Produser





Ini adalah pengalaman pertama bagi Mikha menciptakan lagu dengan lirik berbahasa Inggris. Sebelumnya, ia telah menulis beberapa lagu termasuk 'Tak Tergantikan' dan 'Menepi Menetap' yang ia ciptakan bersama sang suami, Deva Mahenra, serta Ifa Fachir.



"Dulu aku berpikir enggak punya talenta untuk jadi penulis lagu, aku hanya suka bernyanyi. Untuk menyuarakan dan mengekspresikan dalam bentuk lirik dan melodi kayaknya aku enggak bisa," ujar Mikha. Namun, berkat dukungan dari Ifa dan Ade Nurulianto atau Ade Govinda akhirnya Mikha mencobanya.



Selain menjadi penyanyi dan penulis lagu di single 'It's My Time', Mikha juga debut sebagai produser. Sementara, musik 'It’s My Time' diproduseri oleh S/EEK. Di lagu ini juga terdapat part choir yang diisi oleh para kerabat Mikha sendiri. "Aku menikmati banget prosesnya dari awal," ungkapnya.



Mikha Tambayong Usung Konsep Empowering Women untuk Video Musik





Video musik 'It's My Time' dirilis bersamaan dengan lagunya. Disutradarai oleh Bagoes Tresna, konsepnya disesuaikan dengan tema lagunya yaitu, pemberdayaan perempuan atau empowering women. Seluruh penampil pada video musiknya adalah perempuan, yang juga merupakan rekan-rekan dan kerabat-kerabat dari Mikha Tambayong.



"Wanita-wanita hebat dalam hidup aku, dari berbagai latar belakang," ucap Mikha. "Aku ingin melibatkan mereka semua supaya lagu ini, bukan hanya menjadi karya personal milik aku tapi warisan untuk kita semua yang nanti bisa dikasih lihat ke anak dan cucu."



Lirik Lagu It's My Time - Mikha Tambayong





I’ve been broken down through my days

I’ve been feeling like I’m just not enough

I’ve had times when I don’t wanna look in the mirror to see myself



There were days when I’ve had my doubts

There were times when I feel I don’t belong

There were moments when I want to escape from reality



Now that it’s all clear somehow rainbow’s out on my sky

And all I know that it’s my time, it’s my time



No cloud is darker than life

No wall is higher than hope

Even you can’t hold me back

No more, no more



I’m gonna find my shine

No noise is louder than joy

No ocean’s too wide to cross

‘Cause I, I’m ready to fly



Nana nana nana nanana

Nana nana nana nanana

Nana nana nana nana nana



(Hey, hey it’s my time)



Now that it’s all clear somehow (Rainbow’s out on my sky)

And all I know that it’s my time, it’s my time



No cloud is darker than life

No wall is higher than hope

Even you can’t hold me back

No more, no more (Hold me back no more)



I’m gonna find my shine

No noise is louder than joy (No noise is louder than joy)

No ocean’s too wide to cross

‘Cause I, I’m ready to fly



Nana nana nana nanana

Nana nana nana nanana