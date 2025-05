TEMPO.CO, Jakarta - Kabar meninggalnya musisi David Bowie menjadi pembicaraan hangat di media sosial Twitter.



Beberapa netizen pengguna Twitter, utamanya pesohor, mengungkapkan perasaan kehilangan mereka atas penyanyi legendaris itu.



Penyanyi Zee Avi, dalam akun Twitter @ZeeAvi, mengaku baru saja mendengarkan album baru Bowie saat mendengar kabar meninggalnya Bowie.



"David Bowie, we were just listening to your new album."



Aktor Paul Rudd dalam akun Twitter @djpaulrudd menyebut David Bowie 'inspirasi untuk generasi-generasi'.



"An inspiration to generations! Such sad news about David Bowie! #starman #ripdavidbowie"



Grup band rock asal Inggris, Kasabian, mencuit patah hati mereka atas meninggalnya David. @KasabianHQ: "Heartbroken. RIP David Bowie."



Sementara itu, band rock alternatif asal Amerika Serikat dalam akun Twitter resmi mereka, @PIXIES mencuit bahwa David Bowie adalah isnpirasi sesungguhnya. "RIP David Bowie. A true InspIration."



Penyanyi The Weekend dalam akun @theweeknd mengucapkan selamat jalan kepada David Bowie, "Rest in peace David Bowie".



Penyanyi legendaris David Bowie meninggal dunia pada usia 69 tahun setelah diam-diam melawan kanker selama 18 bulan.



Bintang yang merilis album baru pekan lalu itu dikenal sebagai pencipta glam rock dan salah satu dari seniman paling sukses abad 20.



Album terbarunya, Blackstar, baru dirilis Jumat silam, meski Bowie jarang tampil atau terlihat di depan publik beberapa bulan belakangan.



ANTARA