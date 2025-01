Dengar Musik Dinilai juga Gaya Hidup Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar memiliki arti sendiri dalam menjalankan gaya hidup halal. Ia mengatakan bahwa halal itu bukan hanya makanan. ”Berseni dan bermusik juga bisa menjadi gaya hidup halal,” kata Sapta di Balai Kartini Kamis 19 Oktober 2017.



Sapta siang itu membuka konser penampilan pemusik Dwiki Dharmawan. Dwiki sendiri tampil pada The 2nd Indonesia International Halal Lifestyle Expo and Conference. Dwiki Dharmawan Orchestra menggelar acara musik Spiritual Symphony Music Concert bekerja sama dengan Ita Purnamasari, Intan Soekotjo, Nasyid Indonesia, Fryda Lucyana, dan Ify Alyssa di Balai Kartini Nusa Theater. Baca: Makanan Korea Halal atau Tidak? Cek Sebelum Membeli



Menurut Sapta, konser ini merupakan acara musik dengan nuansa religi dan spiritual. Dwiki juga mengatakan bahwa menyatukan gaya hidup halal bisa disebarluaskan melalui alunan musik. Musik dengan gaya religi berfokus untuk menyampaikan pesan yang mendalam, sekaligus hiburan yang liriknya bermakna positif untuk negeri dan juga masyarakat.



Pada malam itu, Dwiki bermain dengan sangat indah bersama dengan 40 orang pemain di orkestranya serta artis pendukung lain . Nasyid Indonesia yang merupakan grup berisi 5 solois juga menambah kesan haru dan dalam saat menyanyikan lagu mendiang Chrisye yang berjudul 'Ketika Kaki dan Tangan Berbicara'. Grup itu juga sempat menyanyikan lagu yang berjudul 'Lailatul Qadar'. Baca: Halal Lifestyle Expo 2016 Dukung Pariwisata Halal



Acara musik dibuka dengan Tari Tepak Rebana dari TK Ar-Rahman Motik dan juga grup band dari Universitas Darussalam Gontor. Setelah itu ada Ify Alyssa yang membawakan lagu Fathin berjudul I’m Proud of You Moslem dan Cahaya di Langit Itu. Intan Soekotjo dengan gaya vokal keroncong turut membawakan lagu mendiang Chrisye yang berjudul 'Di Bawah Sinar Bulan Purnama'. Ia pun tampil memesona dengan kebaya biru. Ita Purnamasari yang merupakan istri dari Dwiki juga tampil menawan. Dengan bandana yang ada di kepalanya, ia menyanyikan lagu 'Dzikir Tak Putus-putusnya'.



Acara ini diakhiri dengan penampilan bersama dari semua penampil. Sebelum acara berakhir, ada juga penampilan dari Frida Lucyana yang menyanyikan Lagu Rindu Padamu.



JENNY WIRAHADI