Dibintangi Lee Byung Hun: Syuting Film No Other Choice Rampung

TEMPO.CO, Jakarta - Syuting film Korea Selatan No Other Choice telah rampung pada 15 Januari 2025. Film bergenre thriller ini dikerjakan selama lima bulan sejak Agustus 2024. Disutradarai Park Chan Wook, No Other Choice diproduksi Moho Film dan ENM sebagai distributor. Film ini dibintangi oleh pemeran utama Lee Byung Hun dan Son Ye Jin

Dikutip dari Deadline, No Other Choice dibuat berdasarkan novel The Ax karya Donald Westlake. Film ini mengikuti kisah Man Soo, pria yang tiba-tiba dipecat dari perusahaan kertas. Ia bertekad untuk mencari pekerjaan baru dan menghadapi orang-orang yang menghalangi jalannya.

Dikutip dari Antara, Lee Byung Hun berperan sebagai Man Soo, pria yang berjuang mencari pekerjaan baru setelah diberhentikan dari perusahaan kertas tempat ia bekerja selama 25 tahun. Adapun Son Ye Jin sebagai istrinya, Mi Ri. Ia menghidupi keluarga setelah suaminya kehilangan pekerjaan secara tak terduga.

Pemeran No Other Choice

1. Lee Byung Hun

Dikutip dari IMDb, Lee Byung Hun debutnya pada serial televisi Asphalt My Hometown. Lee menjadi populer dalam proyek KBS berikutnya, Tomorrow Love pada 1992.

Popularitas Lee terus menanjak sejak mendapat peran membintangi Beautiful Days (2001), dan All In (2003), A Bittersweet Life (2005) dan The Good, The Bad, The Weird (2008). Kesuksesannya terus meningkat dengan Iris (2010), Saw the Devil (2010) dan Masquerade (2012).

Dikutip dari Asian Wiki, Lee termasuk aktor Korea yang laris mendapat tawaran membintangi film dan drama. Beberapa yang terbaru dibintanginya yaitu Squid Game 2, (2024), The Match (2023), Concrete Utopia (2023), Emergency Declaration (2022), Our Blues (2022), Squid Game (2021), Here (2020), The Man Standing Next (2020), dan Ashfall (2019).

2. Son Ye Jin

Dikutip dari Asian Wiki, Son Ye Jin memulai karier aktingnya sebagai pemeran pendukung dalam film Secret Tears pada 2000. Karier aktingnya mulai mendapat sorotan setelah membintangi Delicious Proposal (2001). Dia berakting dengan Jun Joon, So Yoo Jin, dan So Ji Sub. Berkat Delicious Proposal, Son Ye Jin meraih penghargaan aktris pendatang baru terbaik di ajang penghargaan MBC Drama Awards 2001.

Ia pernah mendapat peran The Classic (2003), A Moment to Remember (2004), dan April Snow (2005). Dia juga membintangi film-film sukses seperti Be With You (2018) dan The Negotiation (2018), serta film komedi romantis favorit Something in the Rain (2018). Ia meraih ketenaran lagi saat membintangi Crash Landing on You pada 2020. Saat itu, dia berakting dengan suaminya, Hyun Bin.

Beragam penghargaan telah dikoleksi Son Ye Jin berkat aktingnya. Ia aktris terbaik dalam film My Wife Got Married di Blue Dragon Film Awards 2008 dan BaekSang Arts Awards 2009. Ia terpilih sebagai aktris terbaik dalam film The Last Princess di Daejong Film Awards 2016 dan BaekSang Art Award 2017.

Sharisya Kusuma Rahmanda turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

