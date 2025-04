Dibintangi Park Bo Gum: Sinopsis dan Pemeran Good Boy

SALURAN televisi asal Korea Selatan JTBC akan drama terbaru Good Boy. Jika tidak ada perubahan jadwal lagi drama Korea ini akan tayang pada Sabtu, 31 Mei 2025. Good Boy dibintangi Park Bo Gum memerankan Yoon Dong Ju mantan petinju yang menjadi polisi. Kim So Hyun sebagai Ji Han Na, ia penembak memilih jalan sebagai penegak hukum. Mereka didampingi oleh Lee Sang Yi sebagai Kim Jong Hyeon dan Heo Sung Tae yang memerankan Ko Man Sik. Tae Won Seok berperan sebagai Sin Jae Hong. Tak ketinggalan, Oh Jung Se hadir sebagai Min Ju Yeong, sosok misterius yang juga memegang peran penting dalam cerita.

Drakor ini menggambarkan perubahan dua mantan atlet Olimpiade yang beralih profesi menjadi aparat penegak hukum. Good Boy menyuguhkan aksi, emosi, serta kritik sosial dalam komedi ringan yang ditayangkan sebanyak 16 episode, dikutip dari My Drama List.

Ji Han Na atlet menembak peraih medali emas yang menghadapi lontaran kebencian dan kesalahahaman. Situasi ini membuatnya mendadak pensiun. Ia melanjutkan harapannya menjadi polisi. Good Boy merupakan drama laga komedi yang mengikuti kisah kelompok atlet peraih medali Olimpiade yang beralih menjadi petugas polisi khusus.

Drakor ini merupakan kolaborasi antara sutradara Shim Na Yeon. Ia yang menyutradarai Monster dan The Good Mother. Yeon didampingi dengan penulis Lee Dae Il yang dikenal karena Life on Mars dan serial Chief of Staff.