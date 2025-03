Disney Indonesia Hadirkan Instalasi Snow White di GBK dan Bekasi

Film Snow White Live Action dibintangi Rachel Zegler. Foto: YouTube Disney



Produser Marc Platt menambahkan dengan mengatakan bahwa kekuatan Snow White adalah kebaikan dan ketulusannya. Itu dianggap sebagai nilai-nilai yang sangat penting di dunia saat ini, yang mungkin sering diremehkan. "Kebaikan itu memberi dirinya kecantikan dari dalam dan kemampuan untuk memimpin," ujar Platt.



Lagu Lama dan Baru di Snow White





Film ini dibintangi oleh Rachel Zegler, Andrew Burnap, dan Gal Gadot. Snow White juga turut menampilkan lagu-lagu orisinal terbaru dari Benj Pasek dan Justin Paul, dengan skor musik asli oleh Jeff Morrow. Benj Pasek dan Justin Paul adalah duo penulis lagu pemenang EGOT di balik Only Murders in the Building, Dear Evan Hansen, dan La La Land.



Menurut Pasek, mimpi terbesar mereka adalah menulis original songs untuk film Disney. "Kami sempat merasakannya saat bekerja dengan Alan Menken di Aladdin versi live-action, tetapi menggarap musik untuk live-action Snow White yang digarap ulang dari film musikal animasi pertama Disney, adalah pengalaman luar biasa," ungkapnya.



Lagu baru yang ditulis Pasek dan Paul yakni 'Waiting on a Wish' , 'Good Things Grow', 'All is Fair', 'Princess Problems', serta 'A Hand Meets a Hand.' Selain itu, terdapat pula lagu-lagu klasik dari film animasinya, seperti 'Heigh-Ho' dan 'Whistle While You Work.'



Disney Indonesia sempat menghadirkan pertunjukkan orkestra yang terinspirasi dari musik Snow White di beberapa lokasi di Jakarta pada Sabtu, 22 Maret 2025 (CGV Grand Indonesia dan Cinepolis Sun Plaza Medan) serta pada Ahad, 23 Maret 2025 (Cinepolis Sun Plaza Medan). Mereka juga berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, Novia Bachmid, untuk membawakan special cover dari lagu 'Waiting on A Wish'.