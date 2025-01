Dokumenter Marlee Matlin: Not Alone Anymore Bongkar Kekerasan dari Hubungannya dengan William Hurt

TEMPO.CO, Jakarta - Dokumenter terbaru berjudul Marlee Matlin: Not Alone Anymore tayang perdana di Sundance Film Festival pada Kamis, 23 Januari 2025. Digarap oleh sutradara Shoshannah Stern, film dokumenter ini mengangkat sisi kelam kehidupan aktris peraih Oscar, Marlee Matlin. Salah satu sorotan utama adalah hubungan Matlin yang penuh konflik dengan aktor William Hurt, lawan mainnya di film Children of a Lesser God (1986).