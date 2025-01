Drama Korea Terpopuler Sepanjang 2017

TEMPO.CO, Jakarta -Tema percintaan masih mendominasi drama Korea Selatan sepanjang tahun 2017. Meski begitu, setiap tema cinta hadir dengan sentuhan beragam. Ada kisah cinta yang dibalut unsur fantasi, hukum hingga kehidupan sehari-hari. Perpaduan tema percintaan dengan elemen lain menarik perhatian publik dan membuat sejumlah drama sukses tahun 2017. Berikut kami hadirkan 10 drama Korea Selatan terpopuler sepanjang tahun 2017:

1. Goblin

Goblin menjadi drama stasiun televisi kabel Korea Selatan pertama yang sukses meraih rating lebih dari 20%. Kesuksesan Goblin ikut mengangkat popularitas para pemain, soundtrack hingga fashion. Goblin mengisahkan cinta antara gadis sederhana Ji Eun Tak (Kim Go Eun) dan pria jelmaan makhluk misterius Kim Shin (Gong Yoo).

2. The Legend of the Blue Sea

Duet Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun disambut antusias penonton. Buktinya rating The Legend of the Blue Sea rata-rata nyaris mencapai 20%. Kisah cinta penipu dengan putri duyung ini juga menjadi drama Korea paling dicari di Google Indonesia 2017.

3. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo

Rating drama tentang persahabatan berubah jadi cinta dalam kehidupan atlet ini memang tidak setinggi The Legend of the Blue Sea. Namun, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo mampu mengumpulkan penggemar tersendiri yang aktif di dunia maya. Ini berpengaruh terhadap pemeran utamanya, yaitu Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk. Keduanya masuk 10 besar selebriti Korea Selatan dengan followers terbanyak 2017.

4. Strong Woman Do Bong Soon

Aksi Park Bo Young sebagai Do Bong Soon yang bertubuh mungil dan berkekuatan super menorehkan prestasi. Park Bo Young berhasil meraih penghargaan Outstanding Korean Actress dalam Seoul International Drama Awards 2017.

Kisah cinta Do Bong Soon dengan pendiri perusahaan game Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) juga memikat publik. Rating terus naik setiap minggu. Strong Woman Do Bong Soon juga masuk 10 besar drama paling dicari di Google Indonesia 2017.

5. Suspicious Partner

Suspicious Partner merupakan drama terakhir Ji Chang Wook sebelum wajib militer. Tidak heran bila aksinya sebagai jaksa Noh Ji Wook dan kisah cinta dengan rekan kerjanya Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun) mendapat sambutan baik. Ji Chang Wook sukses memuncaki daftar aktor dengan reputasi brand tertinggi pada Juni dan Juli 2017. Suspicious Partner juga masuk 5 besar drama paling dicari di Google Indonesia 2017.

6. Fight For My Way

Fight For My Way menampilkan kehidupan cinta dan karier empat anak muda. Kisahnya yang sederhana mampu merebut hati penonton. Fight For May Way selalu meraih rating pertama sepanjang penayangannya. Salah satu adegan Fight For My Way juga menjadi viral dan kerap diparodikan. Adegan yang dimaksud adalah aksi imut calon penyiar televisi Choi Ae Ra (Kim Ji Won) merayu sahabatnya Go Dong Man (Park Seo Joon).

7. While You Were Sleeping

Kolaborasi Lee Jong Suk dan Suzy membuat While You Were Sleeping populer. Aktor serta aktris papan atas ini berperan sebagai jaksa dan reporter yang memiliki mimpi berhubungan. While You Were Sleeping menjadi perbincangan di dunia maya lalu masuk 3 besar drama Korea paling dicari di Google Indonesia 2017.

8. Because This Is My First Life

Mirip Fight For My Way, Because This Is My First Life juga membahas kehidupan sehari-hari anak muda. Namun, mereka cenderung fokus terhadap isu pernikahan. Tema cerita Because This Is My First Life mudah menarik hati penonton. Drama ini pun menjadi perbincangan di dunia maya apalagi karena kehadiran salah satu karakter yang gemar tidak memakai bra.

9. Hospital Ship

Hospital Ship memasang Ha Ji Won sebagai pemeran utama. Ha Ji Won memerankan dokter yang harus membantu pengobatan masyarakat pedesaan. Pesona Ha Ji Won mampu membuat publik tergerak menonton Hospital Ship. Drama ini kerap merajai rating serta masuk 10 besar drama paling dicari di Google Indonesia 2017.

10. Chief Kim