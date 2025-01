Emilia Perez Menerima 4 Penghargaan Golden Globe: Siapa Saja Pemeran Film Ini?

Zoe Saldana lahir di Passaic, New Jersey, pada 19 Juni 1978. Masa kecilnya tinggal di Queens, New York. Saat berusia sembilan tahun, ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan ia pindah bersama keluarganya ke Republik Dominik, negara asal ayahnya.

Mark Ivanir aktor yang peran besar pertamanya adalah dalam film pemenang Oscar karya Steven Spielberg, Schindler's List (1993). Peran penting dalam film Robert De Niro tahun 2006, The Good Shepherd membuat Mark mendapat peran dalam film Barry Levinson What Just Happened, kali ini berakting bersama De Niro. Ia mendapat lebih dari 35 peran bintang tamu dan pemeran utama di acara televisi seperti: 24, Monk, CSI NY, Law and Order, Fringe, CSI Miami, Nikita.