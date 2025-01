Ali Wong Menang Stand Up Comedy Terbaik di Golden Globe Awards 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan pelawak Amerika, Ali Wong memenangkan penghargaan Penampilan Terbaik dalam Stand Up Comedy di Televisi untuk Ali Wong: Single Lady dalam ajang Golden Globe Awards 2025. Ali Wong mengalahkan Jamie Foxx, Nikki Glaser, Seth Meyers, Adam Sandler, dan Ramy Youssef.



Pilihan Editor: Ali Wong Menang SAG Awards 2024, Akhiri Pidato dengan Pesan untuk Ibunya



Ali Wong tampil mengenakan gaun merah yang dipadukan dengan sarung tangan hitam. Melansir dari The Hollywood Reporter, dalam pidato penerimaannya, perempuan 42 tahun itu mengenang klub komedi kecil di San Francisco, tempat ia memulai kariernya sebagai pelawak tunggal atau stand up comedian.



"Saya tidak akan berada di sini jika bukan karena semua waktu panggung yang saya dapatkan di sana dan semua latihan yang saya dapatkan untuk menjadi pelawak tunggal. Jadi saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Molly Schminke dari Klub Komedi San Francisco. Dan sahabat saya ada di sini, Mia (Serafino),” kata Ali Wong di atas panggung Golden Globe Awards yang diadakan di The Beverly Hilton, Los Angeles, Amerika Serikat pada Ahad, 5 Januari 2025. "Terima kasih banyak atas semua cinta dan dukungan Anda selama bertahun-tahun, dan ini sangat berarti. Terima kasih banyak."

Tahun Kedua Golden Globe Awards Hadirkan Kategori Stand Up Comedy Terbaik