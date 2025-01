Fantastic Beasts Tayang Perdana, HBO Maraton Film Harry Potter

TEMPO.CO, Jakarta - Film epik Fantastic Beasts and Where to Find Them akan tayang di televisi untuk pertama kali di jaringan televisi Asia pada 16 Desember 2017. HBO akan menayangkan film yang merupakan kisah para pendahulu Harry Potter ini pada pukul 20.00 WIB.

Menyambut penayangan perdana film karya J.K. Rowling yang menampilkan Johnny Depp sebagai cameo itu, HBO akan lebih dulu menayangkan sembilan film Harry Potter secara maraton. Film perdana Harry Potter, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, akan mengawali maraton pada Jumat, 15 Desember 2017, pukul 12.24 WIB. Lalu tanpa jeda dan iklan, film-film Harry Potter lainnya akan ditayangkan secara berurutan dan kemudian ditutup dengan Fantastic Beasts and Where to Find Them, malam keesokan harinya.

Tentu hal ini akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu penggemar Harry Potter, karena hanya dalam dua hari, keseluruhan film Harry Potter bisa disaksikan sekaligus. Harry Potter sendiri telah menyihir banyak penggemar sejak kemunculan perdananya yang begitu menggemaskan di lemari bawah tangga.

Delapan film Harry Potter yang diadaptasi dari tujuh buku Harry Potter karya J.K. Rowling telah menghasilkan penjualan box office sebesar US$ 7,7 miliar, sekaligus merupakan judul film terlaris kedua sepanjang masa. Tujuh buku serialnya telah didistribusikan ke lebih dari 200 kawasan dan diterjemahkan ke dalam 68 bahasa serta terjual lebih dari 400 miliar buku di seluruh dunia.

Sejak awal pembaca dan pemirsa bertemu dengan penyihir muda Harry di lemari bawah tangga, film Harry Potter telah menyihir pada penggemarnya, memicu fenomena di seluruh dunia. Delapan film hasil adaptasi ini dibintangi oleh Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint. Untuk maraton film Harry Potter, HBO juga sediakan dalam HBO on Demand untuk mereka yang lebih menyukai layanan streaming.

Berikut ini jadwal lengkap penayangan film Harry Potter dan Fantastic Beasts di HBO.

Jumat, 15 Desember 2017, pukul 12.25 WIB – Harry Potter and The Sorcerer’s Stone.

Jumat, 15 Desember, pukul 14.55 WIB – Harry Potter and The Chamber of Secrets.

Jumat, 15 Desember, pukul 17.35 WIB – Harry Potter and The Prisoner of Azkaban.

Jumat, 15 Desember, pukul 20.00 WIB – Harry Potter and The Goblet of Fire.

Sabtu, 16 Desember 2017, pukul 10.30 WIB – Harry Potter and The Order of The Phoenix.

Sabtu, 16 Desember, pukul 12.50 WIB – Harry Potter and The Half-Blood Prince.

Sabtu, 16 Desember, pukul 15.25 WIB – Harry Potter and The Deathly Hallows (bagian 1).