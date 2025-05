TEMPO.CO, Jakarta - World Human Rights Award (WHRA) hadir untuk pertama kalinya di Jakarta. Ini merupakan festival film yang mengkhususkan pada isu-isu hak asasi manusia. Sebanyak 215 film dari beberapa negara diseleksi sehingga menjadi sekitar 60 film yang akan diputar di Jakarta.



"Kami proses pendaftaran dan seleksi sejak 6 bulan lalu dan ditutup akhir tahun kemarin," kata Damien Dematra, founder festival ini, ketika ditemui di kantor Radio Republik Indonesia, Senin, 18 Januari 2016.



Festival film ini telah menghasilkan pemenangnya, yaitu film dokumenter berjudul People of Nowhere yang disutradarai Lior Sperandeo, yang bercerita tentang perjalanan sang sineas ke Lesvos, Yunani.



Dalam perjalanannya itu, ia merekam pergumulan berat para pengungsi Suriah yang terus berharap dapat hidup dan bertahan. Sang sineas sangat tersentuh dengan apa yang dilihatnya dan juga bertemu dengan para relawan dari seluruh dunia yang turut membantu para korban. Bagi sang sineas, mereka bekerja tanpa membedakan ras, agama, dan latar belakang masing-masing.



Festival ini juga didukung oleh pihak RRI, yang mengatakan program mereka berbasis isu, yang semuanya memiliki dampak bagi kehidupan manusia dan kehidupan nasional Indonesia. Karena itu, mereka mengapresiasi kehadiran festival ini, yang dianggap memberi daya kritis terhadap masyarakat.



"RRI sebagai penyiaran publik, daya kritis masyarakat, pencerdasan masyarakat, dan soal hajat hidup masyarakat, termasuk HAM," ujar Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI Dwi Hernuningsih.



Selain RRI, acara ini juga didukung Dewan Kreatif Rakyat, yang diwakili oleh Lily Wahid. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali bekerja sama dengan pihak Damien selaku founder festival dan semua kegiatannya positif. "Beri pelatihan pada anak-anak muda tentang penulisan skenario film dan cerpen beberapa kali."



Festival film ini bisa disaksikan di Pusat Kebudayaan Rusia, 21-27 Januari 2016, pukul 10.00-18.00 WIB. "Festival seperti ini satu-satunya di dunia. Ini panggung festival HAM satu-satunya."



Inilah daftar lengkap pemenang penghargaan World Human Rights Award:



Overall Winner:

People of Nowhere, directed by Lior Sperandeo - Documentary Film



Human Rights Platinum Award Winners:

Before Spring, directed by Ahmed Atef - General, Director

Flamingo, directed by Yu Han - Short Film

For My Children, directed by Stathis Plotas - Documentary Film

Once upon a time, there was a man, directed by Siavash Jamali, Ata Mehrad - Documentary Film

People of Nowhere, directed by Lior Sperandeo - Documentary Film



Human Rights Gold Award Winners:

Black Sheep, directed by Reshel Shah - Documentary Film, Human Rights Filmmaker of the Year (Reshel Shah), Filmmaker of Inspiration (Reshel Shah)

Break the Branch, directed by Samantha Cornwell - Documentary Film

Cuz He's Black, directed by Ji Sub Jeong - General, Animation, Human Rights Filmmaker of the Year (Ji Sub Jeong)

Fight Acid Violence, directed by Dr. Shahida Akhter - Documentary Film

Jerusalem In Line, directed by Amir Har-Gil - Documentary Film, Director

The Guest, directed by Federico Olivetti - Short Film, Director

The Legend of The Black Cat, directed by Clebio Viriato Ribeiro - Feature Film, Director

The Story of Ebola, directed by Yoni Goodman - Short Film

Ukraine. Paralipomenon. A Chronicle of Omissions, directed by Yulia Matsiy - Producer, Human Rights Filmmaker of the Year (Yulia Matsiy)

Women are the Answer, directed by Fiona Cochrane - Documentary Film



Human Rights Silver Award Winners:

Against Hate, directed by Brenda Williams - Documentary Film

Gayrouth, directed by Charbel Raad - Documentary Film

"I Am Listening", directed by Curtis Speck - Short Film

Ukraine. Paralipomenon. A Chronicle of Omissions, directed by Yulia Matsiy - Documentary Film, Director, Cinematographer, Editor

When the Sun Came for Them, directed by Terrence Ross - Documentary Film







