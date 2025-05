Film Batman Kalah Laris dari Film Marvel

TEMPO.CO, Jakarta - Film-film franchise bikinan Marvel rupanya pintar memikat penonton. Penjualannya di atas film lainnya, termasuk film Batman. Inilah daftar lengkapnya.



Film franchise merupakan film dengan beberapa cerita yang dikemas dalam beberapa judul berbeda, tetapi kebanyakan dibintangi oleh karakter yang sama dari satu film ke film yang lainnya. Biasanya film-film dapat dikatakan sebagai film franchise jika memiliki setidaknya 3 film yang signifikan dalam serinya tersebut.



Managing Director Book My Show Indonesia Sudhir Syal mengatakan banyaknya penonton dan penggemar setia dari film franchise mampu menjadikan film-film franchise meraup keuntungan besar.



Sekarang ini, franchise film menjadi semacam mesin uang. Sejumlah franchise seperti Marvel, Harry Potter, dan Transformers menyasar audiens muda. Bagi pemilik film, pasar anak muda menjadi hal yang penting, ungkapnya dalam siaran pers, Sabtu (26/3/2016).



Bahkan, tak jarang dikatakan bahwa seri film franchise pasti akan meraih kesuksesan box office. Berikut daftar 10 film franchise dengan pendapatan terbesar yang didapat dari Box Office Mojo:



Marvel Universe

Pendapatan: Rp 117 triliun



Film franchise pertama yang berpendapatan paling besar yaitu Rp 117 triliun dipegang oleh media franchise Amerika Marvel Universe yang berfokus kepada seri-seri film pahlawan super. Film-film dari Marvel Universe ini secara independen diproduksi oleh Marvel Studios dan karakter dalam filmnya berdasarkan karakter yang muncul di komik-komik Marvel. Film pertama dalam franchise Marvel Universe ini adalah Iron Man (2008). Saat ini franchise Marvel sudah memiliki 12 film superhero, di antaranya The Incredible Hulk (2008), Thor (2011), Captain America, The Avengers (2012), Guardians of the Galaxy (2014), dan Ant-Man (2015). Siapa karakter superhero Marvel favorit kamu?



Harry Potter

Pendapatan: Rp 101 triliun



Film seri Harry Potter menempati posisi kedua film franchise dengan pendapatan terbesar dengan pendapatan Rp 101 triliun. Film yang identik dengan 3 murid sekolah sihir Hogwarts yang diperankan oleh Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint ini memiliki total 8 buah film dari tahun 2001 hingga 2011. Film-film Harry Potter ini dibuat berdasarkan cerita novel karya novelis Inggris J.K. Rowling dan didistribusikan oleh Warner Bros. Kabar terbaru dari film seri ini adalah akan adanya spin-off atau prekuelnya yang berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them yang akan dirilis pada November 2016 mendatang.



James Bond

Pendapatan: Rp 81,6 triliun



Mr. Bond duduk di posisi ketiga dengan pendapatan sebesar Rp 81,6 triliun. Film seri James Bond adalah film mata-mata yang dibuat berdasarkan karakter fiksi agen MI6 James Bond 007 yang terdapat dalam buku seri karya penulis Ian Fleming. Seri James Bond ini merupakan film seri terpanjang dalam sejarah dengan jumlah 24 film dari tahun 1962 sampai 2015 dan masih terus akan berlanjut dengan film Bond yang ke-25.



Lord of the Rings

Pendapatan: Rp 77,1 triliun



Masih bermula dari novel, film seri dengan pendapatan terbesar keempat adalah trilogi film Lord of the Rings yang berpendapatan sebesar Rp 77,1 triliun. Film berdasarkan novel karya J. R. R. Tolkien ini bergenre petualangan fantasi dan telah melahirkan 3 film dari tahun 2001 hingga 2003, yaitu The Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002), dan The Return of the King (2003) yang ketiganya memakan waktu pembuatan selama 8 tahun di negara asal sang sutradara Peter Jackson, Selandia Baru.



Star Wars

Pendapatan: Rp 60 triliun



Peringkat kelima film franchise dengan pendapatan terbesar diraih oleh Star Wars dengan jumlah Rp 60 triliun. Seri film yang baru saja mengguncang box-office dengan Star Wars: The Force Awakens Desember 2015 lalu ini memegang gelar rekor dunia Guiness sebagai film franchise paling sukses. Film berlatar ruang angkasa yang menggambarkan petualangan para karakteryang berkelana di galaksi ini telah memproduksi 8 buah film dari serinya.



Spider-Man

Pendapatan: Rp 52,2 triliun



Peter Parker dengan jarring laba-labanya menangkap urutan keenam film franchise dengan pendapatan terbesar dengan Rp 52,2 triliun. Dua film pertamanya Spider-Man (2002) dan Spider-Man 2 (2004) yang diproduksi oleh Sony Pictures Entertainment mendapat review positif, sementara yang ketiga, Spider-Man 3 (2007) mendapatkan review campuran. Pada 2010 Sony mengumumkan bahwa film franchise ini akan di-reboot yang lalu menghasilkan The Amazing Spider-Man (2012) dan disusul oleh The Amazing Spider-Man 2 (2014). Tahun 2015 lalu, Sony, Walt Disney Studios Motion Pictures, dan Marvel Studios sepakat untuk membagi hak film Spider-Man yang lalu menggegerkan penikmat film dengan munculnya Spider-Man di trailer film terbaru Marvel Captain America: Civil War yang tayang April 2016.



The Fast and the Furious

Pendapatan: Rp 51,3 triliun



Film franchise Amerika The Fast and the Furious yang didistribusikan oleh Universal Pictures menempati posisi ketujuh dengan pendapatan sebesar Rp 51,3 triliun. Film franchise aksi yang banyak melibatkan balapan liar dan pencurian ini telah menghasilkan 7 buah film dengan variasi nama judul yang berbeda seperti judul-judul film franchise pada umumnya. Franchise film ini merupakan franchise terbesar Universal Pictures sepanjang masa.



Transformers

Pendapatan: Rp 50 triliun



Urutan kedelapan ditempati oleh film Sci-Fi aksi Transformers dengan pendapatan sebesar Rp 50 triliun. Awalnya, film franchise ini didistribusikan oleh 3 perusahaan produksi, yaitu Paramount Pictures, DreamWorks, dan United International Pictures. Namun pada tahun 2014, film seri live-action Transformers dibeli oleh label produksi film baru Hasbro Studios, Allspark Pictures. Film selanjutnya atau film kelima dari franchise ini akan mulai diproduksi Mei 2016 dan diperkirakan untuk rilis pada Juni 2017.



Pirates of the Carribean

Pendapatan: Rp 49,1 triliun



Jack Sparrow bersama Pirates of the Carribean menempati urutan sembilan dengan pendapatan sebesar Rp 49,1 triliun. Film fantasi yang banyak menampilkan aksi adu pedang ini dibuat berdasarkan sebuah wahana di taman bermain milik Walt Disney yang juga bernama Pirates of the Carribean. Film franchise ini telah memiliki 4 film dari tahun 2003 hingga 2011. Film kelimanya Dead Men Tell No Tales sedang dirampungkan dan dikabarkan rilis pada Mei 2017.



Batman

Pendapatan: Rp 49 triliun



Batman menduduki tempat terakhir dalam daftar 10 film franchise dengan pendapatan terbesar dengan pendapatan Rp 49 triliun. Sejak kemunculan pertamanya di komik Amerika terbitan DC Comics pada tahun 1939, Batman diadaptasi ke banyak media seperti film, radio, televisi, dan video game. Batman akan muncul bersama Superman dan Wonder Woman di film terbarunya Batman v Superman: Dawn of Justice yang tayang 23 Maret 2016 di Indonesia.





