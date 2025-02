Film Conclave Tayang Hari Ini, Simak 5 Fakta Menariknya

Film Conclave. Foto: Instagram/@conclavethefilm

3. Lokasi Syuting Conclave





Kapel Sistina dan ruang-ruang Vatikan menjadi set yang paling dominan di sepanjang film ini. Karena bangunan aslinya tidak bisa digunakan untuk syuting, maka tim produksi harus menyiapkan lokasi semirip mungkin. Desainer produksi Suzie Davies yang bertanggung jawab dan merancang itu semua.



"Seperti orang lain yang pergi ke Roma, kami mengikuti tur keliling Vatikan untuk merasakan suasana tempat yang sebenarnya. Karena kami tidak dapat membuat film di sana, kami harus mencari cara untuk menggabungkan berbagai hal agar terlihat seperti tempat tersebut," ujar Suzie Davies kepada Focus Features.



Salah satu rumah sakit tertua di dunia, L'Ospedale di Santo Spirito dijadikan sebagai halaman Vatikan dalam film Conclave. Bangunan itu memiliki koridor dan halaman kuno dengan rak-rak buku perpustakaan tersembunyi. Ada juga kantin militer yang digunakan sebagai lokasi syuting untuk ruang makan Casa Santa Marta.



4. Biaya Produksi Conclave





Film ini kabarnya menghabiskan biaya produksi sebesar 20 juta dolar AS atau sekitar Rp 327 miliar, menurut Variety. FilmNation Entertainment yang memproduksi Conclave, melaporkan bahwa pendapatan kotor film tersebut pada minggu keempat Februari 2025 berkisar 98,5 juta dolar.



"Ini adalah film yang sangat personal bagi saya, jadi mendengar bagaimana film ini telah terhubung dan menghibur begitu banyak pecinta film di seluruh dunia membuat saya sangat bahagia," kata Edward Berger.



5. Penghargaan Film Conclave





Conclave tayang perdana di Festival Film Telluride ke-51 pada 30 Agustus 2024. Film ini kemudian tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai 25 Oktober 2024 dan di Inggris 29 November 2024. Film ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 film teratas tahun 2024 oleh National Board of Review dan American Film Institute.



Berikut penghargaan yang telah dimenangkan Conclave, tidak termasuk sutradara, aktor, penulis skenario, dan lainnya:

- Best Film (BAFTA Awards 2025)

- Outstanding British Film of the Year (BAFTA Awards 2025)

- Movie of the Year (AFI Awards 2025)

- Audience Award (Mill Valley Film Festival 2024)

- Best Film (Oklahoma Film Critics Circle Awards 2025)

- Best Narrative Film (North Carolina Film Critics Association 2025)

- Narrative Feature (Middleburg Film Festival 2024)



Sementara untuk Oscar 2025, delapan nominasi yang diraih Conclave adalah Best Picture, Best Actor, Best Supporting Actress, Best Adapted Screenplay, Best Film Editing, Best Production Design, Best Costume Design, dan Best Original Score. Upacara pengumuman pemenang Piala Oscar baru akan digelar pada Senin, 3 Maret 2025 di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles.