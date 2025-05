Film-film Musim Panas 2025: Ragam Pendapat Sutradara

Analis media senior di Comscore, Paul Dergarabedian, bahkan menyebut line up film tahun ini sebagai musim panas yang sempurna. Ia menyatakan bahwa musim ini berpotensi menjadi musim panas perfilman terbesar sejak era pasca Covid dimulai.

Selain itu, sutradara di balik The Fantastic Four: First Steps, Matt Shakman menegaskan bahwa meski skala filmnya besar, esensinya tetap pada manusia. “Pada akhirnya, semuanya kembali ke karakter, hubungan, hati, dan humor,” kata dia.