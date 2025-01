Film Horor Boo 2! Sukses Bertengger di Box Office Amerika Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir pekan lalu menjadi masa suram bagi bioskop-bioskop Amerika Utara, tetapi film produksi Liongates "Boo 2! A Madea Halloween" sukses menggairahkan box office dengan bertengger di posisi puncak.



"Boo 2!" dibintangi Tyler Perry, yang juga merangkap sebagai penulis naskah, sutradara dan produser film sekuel horor komedi tersebut.



Film ini berkisah tentang Madea (Perry) dan para sahabatnya yang mengunjungi tempat perkemahan berhantu. Mereka kemudian berusaha kabur dari monster-monster yang mendiami tempat tersebut.



Dengan meraup pendapatan 21,7 juta dolar AS, "Boo 2!" menjadi film ke-10 Perry yang sukses bertengger di puncak box office dalam penayangan perdananya, menurut laporan Deadline seperti dikutip AFP.



"Geostorm" menjadi runner-up, tetapi film tersebut menimbulkan kekecewaan bagi Warner Bros dengan pendapatan hanya 13,3 juta dolar AS dari penayangan perdananya.



Film thriller fiksi ilmiah tersebut menampilkan Gerard Butler sebagai seorang perancang satelit yang bertugas menyelamatkan dunia dari bencana dahsyat akibat serangan satelit pengendali cuaca.



Sementara itu, "Happy Death Day" turun ke posisi ketiga dari puncak box office pada pekan lalu dengan pendapatan merosot dari 26 juta dolar AS menjadi 9,3 juta dolar AS.