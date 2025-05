Film Kang Ha Neul dan Jung So Min, Love Reset Berjaya di Puncak Box Office Korea

Perasaan Senang Kang Ha Neul dan Jung So Min terhadap Cerita Love Reset

TEMPO.CO , Jakarta - Film Love Reset atau yang sebelumnya dikenal dengan 30 Days tembus 1 juta penonton sejak tayang perdana pada Selasa, 3 Oktober 2023 di bioskop Korea Selatan. Film komedi romantis yang menyatukan Kang Ha Neul dan Jung So Min ini telah menikmati 11 hari berturut-turut tanpa henti di No. 1 di box office Korea. Dewan Film Korea mengumumkan pada Sabtu, 14 Oktober 2023 bahwa Love Reset secara resmi telah melampaui 1 juta penonton bioskop. Artinya film tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 12 hari untuk mencapai pencapaian tersebut.

Kang Ha Neul dan Jung So Min dalam film 30 Days. (Instagram/@mindmark.movie)



Jung So Min yang berperan sebagai istri Kang Ha Neul di film ini juga berbagi perasaannya. Ia meyakini bahwa pesona Love Reset terpancar berkat selera humor sutradara Nam Dae Joong yang unik.



"Saat saya pertama kali mendapatkan naskahnya, membacaannya sangat menyenangkan. Di lokasi syuting, rasanya seperti berkumpulnya pikiran-pikiran kreatif dalam suasana santai, dan hasilnya adalah sesuatu yang benar-benar menawan," kata Jung So Min.



Nam Dae Joong memang terkenal dengan bakat komedinya dan Love Reset ini bertujuan untuk menyajikan campuran humor yang segar. "Saya cukup bersemangat dalam hal komedi. Bahkan dalam genre komedi yang tampak lugas, saya didorong oleh keinginan kuat untuk mendekatinya dari berbagai sudut. Saya bermaksud membuat komedi dengan berbagai elemen berbeda, termasuk aspek teatrikal dan jenis humor yang sering ditemukan dalam konten berdurasi pendek," katanya.



Kang Ha Neul dan Jung So Min Pernah Main Film Bareng Sebelum Love Reset





Ini bukan pertama kalinya Kang Ha Neul dan Jung So Min bekerja sama. Keduanya pertama kali menunjukkan chemistry mereka ketika tampil bersama dalam film Twenty pada 2015. “Dulu, kami relatif belum berpengalaman, tapi sekarang kami telah berkembang sebagai aktor. Cukup memuaskan bisa bersatu kembali dengan versi Kang yang lebih berpengalaman,” kata Jung So Min.



Kang Ha Neul mengaku nyaman syuting dengan Jung So Min. "Tidak perlu khawatir tentang bagaimana terhubung dengan lawan mainku dan membangun hubungan baik. Sebagai hasilnya, kami mulai syuting dengan nyaman sejak adegan pertama. Saya percaya kemudahan ini memungkinkan kami untuk melakukan adegan lebih dekat dengan fleksibilitas dan kenyamanan," katanya.



Sinopsis Love Reset





Noh Jung Yeol (Kang Ha Neul) dan Hong Na Ra (Jung So Min) merupakan pasangan suami istri yang tidak bahagia dan berencana untuk berpisah. Namun, keadaan berubah secara tak terduga ketika Jung Yeol mengalami amnesia atau hilang ingatan akibat kecelakaan mobil 30 hari sebelum perceraian mereka.



