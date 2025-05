Film Prekuel Harry Potter Tayang 2016

TEMPO.CO, Liverpool - Menyusul kesuksesan delapan film adaptasi Harry Potter, Warner Bros Pictures membuat prekuel dari film franchise dengan pendapatan tertinggi dunia itu. Film berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them itu berkisah tentang Newt Scamander, ahli fauna sihir pada tahun 1920 dalam jagat yang sama dengan Harry Potter.



Scamander berkunjung ke New York dalam perjalanan mencari dokumen makhluk sihir yang kelak menjadi buku wajib di sekolah asrama sihir Hogwarts. Film ini akan dirilis serentak dalam format 3D dan IMAX pada 18 November 2016. Saat ini pengambilan gambar tengah dilakukan di Liverpool, Inggris.



“Kami sangat senang membawa film ini ke Liverpool, kota yang memiliki kenangan tersendiri buat saya,” kata produser film David Heyman, seperti dikutip Mirror, Senin, 12 Oktober 2015. “Ibu saya berasal dari kota ini, dan sewaktu kecil kami sering berkunjung ke sini,” kata Heyman, yang menjadi produser untuk semua film Harry Potter. Heyman menganggap arsitektur kota ini cocok untuk film prekuel berlatar New York tahun 1920.



Sejumlah kru terlihat mempersiapkan St George Hall, yang dipasangi pagar logam besar. Selain Eddie Radmayne, yang memerankan karakter Scamander; Katherine Waterston; Alison Sudol; pemenang Tony Award, Dan Fogler; Ezra Miller; dan pemenang Golden Globe Award, Samantha Morton, juga turut serta dalam film ini. Film tersebut juga dibintangi Jenn Murray, pendatang baru Iman Kayu-Blagrove, dan Colin Farrell. David Yates, yang menyutradarai empat film Harry Potter, didapuk kembali menjadi sutradara untuk film ini.



Sebanyak 530 pemeran dan kru akan menjadikan kota ini tempat tinggal sementara mereka. Hal ini tentu saja akan meningkatkan ekonomi lokal. “Kami tentu senang film berbujet besar ini mengambil tempat di Liverpool,” ujar Wendy Simon, asisten Wali Kota Liverpool dan anggota Liverpool Film Office. “Kami tidak asing dengan film-film besar yang diambil gambarnya di jalanan kota. Tapi tentu saja petualangan baru karya J.K. Rowling ini meningkatkan ekonomi dan reputasi Liverpool sebagai kota yang difilmkan di luar London.”



