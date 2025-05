TEMPO.CO, Jakarta - Film The Look of Silence atau Senyap (2014) masuk nominasi Academy Awards 2016 atau Oscar ke-88 untuk kategori Film Dokumenter Terbaik. Film ini berkisah tentang pembantaian massal Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.



"Kami tidak mungkin membuat film ini tanpa awak film anonim asal Indonesia dan tokoh film kami yang lembut, Adi Rukun, yang mempertaruhkan hidupnya untuk berbagi cerita," demikian ditulis sutradara film Senyap, Joshua Oppenheimer, di akun Facebook-nya, Jumat, 15 Januari 2016.



Adi Rukun adalah tokoh utama dalam film Senyap. Diceritakan, ia menelusuri satu demi satu "algojo" tragedi 1965 untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kakaknya saat itu. Sang kakak adalah satu di antara ribuan orang yang dibunuh secara sadistis karena dicap komunis.



Senyap akan bersaing dengan film dokumenter Amy karya sutradara Asif Kapadia, yang mengangkat kisah mendiang vokalis dunia Amy Winehouse.



Selain itu, tiga film lain yang masuk kategori tersebut adalah Cartel Land karya sutradara Matthew Heineman; What Happened, Miss Simone? karya Liz Garbus; dan Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom karya Evgeny Afineevsky.



Nominasi Oscar dibacakan di Samuel Goldwyn Theater, Beverly Hills, California, Kamis, 14 Januari 2016, pagi waktu setempat. Sedangkan malam puncak acara penghargaan film paling bergengsi di dunia ini akan dilaksanakan di Dolby Theater, Hollywood, California, AS, pada 28 Februari 2016.



