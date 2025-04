Film The Doll 2 Akan Diputar di Lima Negara

TEMPO.CO, Jakarta -Juli ini, Hitmaker Studios merilis sekuel film The Doll 2 yang dijadwalkan tayang pada 20 Juli tahun ini. Selain di Indonesia, film yang diproduseri sekaligus disutradarai oleh Rocky Soraya ini juga dijadwalkan tayang di Malaysia, Singapura, Vietnam, dan India.



Di Malaysia dan Brunei Darussalam, The Doll 2 diputar perdana pada 27 Juli 2017. Sebelumnya, The Doll seri pertama juga tayang di Malasyia dan diapresias oleh 200.000 lebih penonton.



Untuk penayangan di Malaysia, Rocky mengatakan pihak distributor telah menyediakan 115 gedung bioskop untuk film The Doll 2. “Di seri pertama di 67 gedung, sekarang bertambah menjadi 115 gedung,” katanya dalam konferensi pers belum lama ini di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.



Menayangkan film Indonesia di negara lain bukan tanpa tantangan. Selain membutuhkan distributor, promosi ke lima negara tersebut juga harus dilakukan. Karena itu, Rocky menjadwalkan akan tur promosi ke semua negara yang akan melakukan penayangan The Doll 2.



Tim produksi juga telah menyiapkan terjemahan dalam Bahasa Inggris. Selain itu, juga dikabarkan pihak distributor akan melakukan penerjemahan bahasa sesuai dengan negara masing-masing.

