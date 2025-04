Foto Sarah Azhari dan Putranya Bikin Netizen Terpana

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Azhari, aktris sekaligus model, mengunggah foto bersama putra semata wayangnya, Albany Ray di akun instagram pribadinya, @sazarita. Dalam foto tersebut banyak netizen yang berkomentar bahwa Sarah terlihat awet muda.



“Absolutely best photographer around and excellent Stylist, make up artist and hairstylist. Thank you so much guys for this beautiful picture!,” tulis Sarah pada foto yang diunggahnya pada 23 Agustus 2017.



Dalam foto tersebut, Sarah dan putranya mengenakan pakaian bernuasa gelap. Sarah juga mengenakan riasan yang menambah kesan awet muda pada wanita kelahiran 1977 tersebut. Banyak netizen yang memuji kecantikan Sarah dalam foto tersebut.



“Kaya Kaka Ade yah. Padahal ibu Dan anak,” komentar netizen dengan akun @dedy_ariel.



“Ini anak sama mama??? Kok kaya seumuran yah,” kata netizen dengan akun @nurshansanah290188.



Netizen @devanabungsu berkomentar, “Anaknya cakep bener... mbk sarah awet muda.. seperti kakak adik..”



Selain memuji Sarah Azhari yang tetap awet muda, netizen juga banyak yang mengomentari ketampanan Albany Ray. Unggahan tersebut mendapatkan perhatian netizen dengan 10.790 likes dan 254 komentar.



MEIDIKA SRI WARDIANA