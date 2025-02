Girl Group Baru SM Entertainment Hearts2Hearts Bikin Akun IG, Debut 24 Februari 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group baru SM Entertainment, Hearts2Hearts meluncurkan akun Instagram resmi pada Jumat, 31 Januari 2025. Mereka mengunggah serangkaian foto yang memberikan gambaran sekilas tentang para anggotanya.



Grup yang beranggotakan delapan orang ini membagikan lima foto baru di akun Instagram @hearts2hearts sebagai persiapan debut mereka. Foto-foto tersebut menampilkan estetika grup yang polos, mengisyaratkan konsep anak sekolah yang akan mereka gunakan untuk debut.



Dalam waktu singkat, jumlah pengikut mereka sampai Sabtu, 1 Februari 2025 telah mencapai lebih dari 119 ribu orang. Instagram milik Hearts2Hearts hanya mengikuti akun @smtown milik SM Entertainment.



Hearts2Hearts Diduga Meniru NewJeans





Peluncuran akun media sosial dan foto-foto personel Hearts2Hearts menarik perhatian netizen. Beberapa berpendapat bahwa grup ini meniru girl group K-pop NewJeans, bahkan ada penggemar yang mengklaim bahwa teaser Hearts2Hearts memberikan "aura Min Hee Jin" yang kuat. Min Hee Jin adalah mantan produser eksekutif NewJeans.

Girlgroup baru, Hearts2Hearts yang dilahirkan SM Entertainment. Foto: Instagram.



Hal ini dimulai di forum online. Beberapa netizen berpendapat bahwa foto teaser Hearts2Hearts memiliki aura "nostalgia remaja" dan "anak sekolahan vintage" yang kemudian dikaitkan dengan debut grup NewJeans. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa Hearts2Hearts juga menunjukkan kemiripan dengan f(x), girl group senior di SM Entertainment yang juga dikenal dengan konsep dreamy.



Banyak warganet yang bergabung dengan komunitas tersebut untuk ikut serta dalam perdebatan sengit. Beberapa di antaranya yang mempertanyakan apakah terdapat kesamaan. "Begitu saya melihatnya, saya teringat pada NewJeans," tulis netizen.



"Sejujurnya, konsep ini adalah sesuatu yang Min Hee Jin bawakan dengan sangat baik, tapi sekarang sudah terlalu sering digunakan. Aku penasaran bagaimana lagunya nanti," tulis netizen lainnya. "Ini hanyalah estetika khas kamera film Instagram. Berlari di lapangan adalah hal yang lumrah bagi pria dan wanita. Orang-orang hanya memikirkan NewJeans karena hanya itu yang mereka tahu. Huh."



Hearts2Hearts Hadirkan Idol Asal Indonesia





Dalam unggahan di Instagram menampilkan delapan anggota Hearts2Hearts yang akan debut pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Salah satu anggotanya berasal dari Indonesia, yaitu Carmen. Perempuan dengan nama lengkap Nyoman Ayu Carmenita itu lahir di Bali pada 28 Maret 2006. Ia mulai menjalani pelatihan di SM Entertainment sejak 2022.

Carmenita, personel Hearts to Hearts atau H2H. Foto: Instagram.



Carmen disebut memiliki latar belakang seni yang kuat, termasuk kemampuan menyanyi, rap, dan bermain piano. Berasal dari keluarga seniman Bali, ia telah mendapatkan perhatian besar meskipun baru menjalani pelatihan selama 1–2 tahun. “Berdasarkan warisan budaya yang kaya dan kemampuan perencanaan yang solid, kami ingin menunjukkan sisi berbeda dalam berbagai aspek musik, performa, dan visual,” ujar SM Entertainment.



Kehadiran Carmen dalam grup yang dinaungi agensi besar tersebut menghebohkan warganet. Baru-baru ini penggemar dari Indonesia juga dibuat kaget karena Carmen masuk kedalam ‘tall line’. Diketahui bahwa dirinya memiliki tinggi sekitar 167-168 sentimeter.



Namun, dibalik itu Carmen juga mendapat perlakuan rasis dari media Korea. Melalui akun X, penggemar menunjukan tangkapan layar yang menunjukan komentar negatif seperti, “We don’t like Indonesia (kami tidak suka Indonesia)”, “Indonesia out! (Indonesia keluar)”, dan beberapa komen negatif lainnya.



Melihat hal tersebut, para penggemar, khususnya dari Indonesia, memastikan untuk selalu mendukung dan fokus kepada hal-hal positif tentang Carmen. “Diemin aja udah, mereka mah gitu rasis terus,” ujar suatu akun. “Diemin aja udah, itu mereka cuma nyari alasan buat ngehate kwkw. Kita fokus yang baik-baik aja, banyak yang happy-happy juga kok,” ungkap akun penggemar lain.



Bahkan ada yang berspekulasi ujaran kebencian tersebut datang dari buzzer kompetitor. “Pada lupakah DC itu tempatnya staff Hybe jadi buzzer? Kemarin Knetz aja pada muji Carmen loh ini tiba-tiba begini pasti kiriman dari kompetitor.”



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

