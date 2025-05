Gitaris Band Eagles Glenn Frey Tutup Usia

TEMPO.CO, Jakarta - Industri musik dunia kembali kehilangan salah satu sosok kenamaan. Glenn Frey, pendiri sekaligus gitaris band Eagles, meninggal dalam usia 67 tahun.



Kabar duka ini diumumkan melalui situs resmi Eagles. "Dengan berat hati kamu mengumumkan meninggalnya suami, sahabat, ayah, teman, dan penemu Eagles, Glenn Frey, di New York pada Senin, 18 Januari 2016."



Situs resmi Eagles menyebutkan, Glenn Frey meninggal dunia akibat Rheumatoid arthritis (peradangan kronis pada sendi-sendi), acute ulcerative colitis (usus besar terkena inflamasi akut), dan pneumonia.



"Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kesedihan kami, ataupun cinta dan apresiasi terhadap apa yang sudah dia berikan untuk kami, keluarganya, komunitas musik, dan jutaan penggemar di seluruh dunia."



Bersama pengumuman duka ini disertakan pula cuplikan lagu sekaligus lirik It's Your World Now dari album Eagles, Long Road Out of Eden. Lagu ini ditulis oleh Glenn Frey dan Jack Tempchin.



Glenn Frey lahir pada 6 November 1948. Dia meninggalkan seorang istri bernama Cindy serta tiga orang anak, yakni Taylor, Deacon, dan Otis.



TABLOIDBINTANG.COM