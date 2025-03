Hearts2Hearts Raih Kemenangan Pertama untuk Lagu The Chase

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group Hearts2Hearts yang baru debut pada 24 Februari 2025 lalu berhasil meraih kemenangan pertamanya untuk lagu ‘The Chase’ di acara musik The Show di SBS MTV. Mengutip dari laman Allkpop, setidaknya ada tiga girl group yang masuk nominasi di acara musik ini pada 11 Maret 2025, yakni Hearts2Hearts dengan lagu ‘ The Chase', GENBLUE dengan lagu ‘Act Like That’, dan NouerA dengan lagu ‘NIN (New is Now)’.