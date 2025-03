Hyper Knife: Mengenali Karakter Masing-Masing Pemeran Drakor Ini

Drama Korea bergenre thriller medis berjudul Hyper Knife telah tayang pada 19 Maret 2025. Drakor ini menjadi momentum kembalinya Park Eun Bin yang sebelumnya membintangi Extraordinary Attorney Woo dan Castaway Diva. Selain Park Eun Bin drakor ini juga dibintangi beberapa artis terkenal lainnya, yakni Sul Kyung Gu, Yoon Chan Young, dan Park Byung Eun.

Drakor ini disutradarai Kim Jung Hyun dan ditulis oleh Kim Sun Hee. Menurut dia chemistry Park Eun Bin dan Sul Kyung Gu merupakan daya pikat tayangan ini. “Bagian terbaik dari produksi ini adalah menyaksikan Park Eun Bin dan Sul Kyung Gu tampil,” katanya dikutip dari Soompi.

Pemeran Hyper Knife

1. Park Eun Bin sebagai Jung Se Ok. Ia ahli bedah jenius, namun kehilangan lisensinya menjadi dokter bedah atas tindakan sang mentor sehingga harus menjadi dokter bayangan, dikutip dari Asian Wiki.

Jung Se Ok adalah seorang dokter psikopat yang tergila-gila mempelajari otak manusia dan menganggap nyawa manusia kurang berharga dibandingkan serangga. Dia sebenarnya cukup pintar untuk masuk sekolah kedokteran pada usia 17 tahun. Tapi, izin medisnya dicabut setelah dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap profesornya Choi Deok Hee.

2. Sul Kyung Gu sebagai Choi Deok Hee. Ia ahli bedah saraf terbaik yang mengusir anak didiknya Se Ok keluar dari ruang operasi.

3. Yoon Chan Young sebagai Seo Young Joo. Ia Teman baik Se Ok yang selalu berada di sisinya dan membantunya dalam operasi ilegal.

4. Park Byung Eun sebagai Han Hyun Ho. Ia ahli anestesi yang ikut terlibat dalam dunia operasi ilegal Se Ok.

Sinopsis Hyper Knife

Hyper Knife merupakan drama thriller medis berbalut kriminal yang menggambarkan persaingan sengit dua orang jenius Jung Se Ok (Park Eun Bin) dan mantan mentornya Choi Deok Hee (Sul Kyung Gu). Kedua dokter bedah tersebut kembali bertemu setelah Choi Deok Hee membawa Jung Se Ok ke titik terendahnya.

Pada masa lalu, Deok Hee merupakan ahli bedah saraf terbaik. Saat Se Ok masih menjadi muridnya, ia disebut sebagai dokter berbakat dan menjanjikan hingga akhirnya Deok Hee mengusirnya keluar dari ruang operasi lantaran memiliki perasaan campur aduk terhadapnya.

Setelah kehilangan lisensi medisnya karena Deok Hee, Se Ok bekerja menjadi dokter bayangan di ruang operasi ilegal. Saat menjalankan operasi ilegalnya, Se Ok dibantu oleh Seo Young Joo (Yoon Chan Young) dan Han Hyun Ho (Park Byung Eun).

Se Ok kembali dipertemukan dengan Deok Hee. Pertemuan dengan sosok orang yang menjatuhkannya mempersulit situasi yang dihadapi Se Ok. Pertemuan Se Ok dan Deok Hee kembali membawa mereka saling berhadapan dan tumbuh bersama.

Laili Ira turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

