Iko Uwais Luncurkan Uwais Pictures, Fokus Bikin Film Laga

Chairman Uwais Pictures Iko Uwais (tengah) dalam peluncuran rumah produksi Uwais Pictures di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, 21 Januari 2025. TEMPO/Ilham Balindra

2 Film Pertama Uwais Pictures





Dalam acara peluncuran tersebut, Uwais Pictures sekaligus mengumumkan dua judul film layar lebar produksi pertama mereka, yaitu Ikatan Darah dan Timur. Kedua film tersebut telah menyelesaikan tahap produksi pada 2024. Dua film ini diproduseri oleh Ryan Santoso, dengan produser eksekutif Yentonius Jerriel Ho.



Film Ikatan Darah disutradarai oleh Sidharta Tata, bercerita tentang mantan atlet pencak silat yang harus menghadapi jaringan lintah darat untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya. Sementara, Timur adalah film laga drama yang terinspirasi dari pperasi pembebasan sandera Mapenduma yang terjadi di Indonesia pada 1996. Film Timur menjadi debut penyutradaraan Iko Uwais.



Iko Uwais dikenal lewat perannya di film The Raid: Redemption (2011), The Raid 2 (2014), dan The Night Comes for Us (2018). Ia semakin melebarkan sayapnya menjadi bintang laga internasional melalui perannya di film Snake Eyes, Stuber, The Expendables, dan Star Wars: The Force Awakens. Selain itu, Iko Uwais juga membintangi, memproduseri, dan menjadi koreografer laga serial Netflix, Wu Assassins.



