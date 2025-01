Indische Party dan The Flower Girls Menggebrak London

Terbentuk pada 2011, Indische Party, mengusung musik era 1960-an bergenre Rhythm & Blues, Rock dan Pop, telah meluncurkan tiga single andalan Waiting For You, Hey Girl, dan Sepeda. Indische Party, yang memenangi Converse Rubber Tracks 2015 dan sempat merekam dua lagu di Abbey Road Studios dua tahun lalu.

Dalam penampilan debutnya di Inggris, Indische Party yang terdiri atas Jafar Shadiq, sebagai vokalis, Kubil Idris (gitar), Jacobus Dimas (bass) dan Tika Pramesti (drum) membawakan lagu-lagu karya sendiri seperti Hey Girl, I wanna dance, Feel Alright Have you, Down on my own, Lonely, Waiting dan Serigala.