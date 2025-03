J-Hope Comeback Solo Lewat Sweet Dream, Kolaborasi dengan Miguel

TEMPO.CO, Jakarta - J-Hope kembali ke dunia musik. Setelah menyelesaikan wajib militer, rapper dari boy group BTS ini merilis lagu baru berjudul ‘Sweet Dreams’ pada Jumat, 7 Maret 2025. Kali ini, ia berkolaborasi dengan Miguel, penyanyi R&B asal Amerika Serikat. Dilansir dari kanal YouTube HYBE LABELS, J-Hope juga merilis video musik berdurasi 3 menit 48 detik.

Lagu ini menggabungkan unsur pop, hip-hop, dan R&B dengan aransemen yang lembut. Miguel membuka lagu dengan suara falsetto-nya, “Sweet dreams come after hours,” sebelum J-Hope masuk dengan lirik, “I just wanna love ya like love ya like love ya like that.” Deretan Nama Besar di Balik 'Sweet Dreams' Menurut laporan Billboard, di balik komposisi lagu ini, ada Johnny Goldstein sebagai produser, serta Sam Martin dan Sean Douglas sebagai penulis lagu—keduanya pernah bekerja sama dengan Madonna, Maroon 5, dan Sia. ‘Sweet Dreams’ adalah rilisan solo pertama J-Hope sejak album Hope on the Street Vol. 1 pada Maret 2024.

Album tersebut meraih peringkat kelima di Billboard 200, pencapaian tertingginya sebagai solois. Selain musik, J-Hope juga merilis serial dokumenter Hope on the Street, yang merekam perjalanannya ke New York, Paris, Osaka, Seoul, dan kampung halamannya di Gwangju untuk mengeksplorasi kecintaan terhadap tari. J-Hope Gelar Tur Solo Dunia Pertama Tak hanya merilis lagu, J-Hope juga langsung bersiap menjalani tur solo dunia pertamanya. Tur bertajuk Hope on The Stage ini dimulai dengan tiga konser di KSPO Dome, Seoul, pada 28 Februari 2025 hingga 2 Maret 2025. Tiket konser langsung habis dalam hitungan jam setelah pra-penjualan dibuka pada 14 Januari. Tur ini akan berlangsung di 15 kota di berbagai negara dan berakhir di Jepang pada Juni 2025. Indonesia masuk dalam rangkaian tur dunia ini pada 3 dan 4 Mei 2025 di Indonesia Arena, Stadion GBK, Jakarta. Tur dunia ini menjadi langkah besar bagi J-Hope sebagai solois setelah sebelumnya aktif bersama BTS.

J-Hope juga mengumumkan tur solo dunianya melalui Instagram pada Jumat, 10 Januari 2025. “Finally!!! j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’,” tulisnya. Big Hit Music menjelaskan bahwa tajuk tur ini bukan sekadar merujuk pada kehadiran J-Hope di atas panggung, tapi juga mencerminkan aspirasi, impian, serta pesan yang ingin ia sampaikan kepada penggemarnya lewat musik dan penampilannya.

Tur ini akan menampilkan berbagai pertunjukan spesial, termasuk debut langsung lagu-lagu dari Hope on the Street Vol. 1, mini album yang menggali kembali akar artistiknya. J-Hope sebelumnya telah merilis album solo perdananya, Jack in the Box, pada Juli 2022.