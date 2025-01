Tur Konser J-Hope BTS Dimulai pada Februari 2025

TEMPO.CO , Jakarta - J-Hope BTS akan mengadakan tur solo dunia pertama mulai Februari 2025. Tur konser ini bertajuk Hope On The Stage dengan total 15 kota di berbagai negara. Laporan Chosun Biz, Big Hit Music mengumumkan pada Rabu, 15 Januari 2025 bahwa semua tiket untuk jadwal konser pembuka J-Hope BTS selama tiga hari di Seoul telah terjual habis setelah pra-penjualan klub penggemar dimulai pada Selasa, 14 Januari 2025.

J-Hope mengumumkan rencananya untuk tur solo dunia melalui media sosial Instagram, pada Jumat, 10 Januari 2025. "Finally!!! j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE'," tulis J-Hope, dikutip Antara.

Agensi tersebut juga memberi bocoran mengenai beragam penampilan, termasuk debut langsung dari lagu-lagu dari album mini miliknya Hope on the Street Vol. 1, proyek yang dirilis pada Maret 2024. Ini berakar pada asal-usul artistiknya. Album solo pertama J-Hope adalah Jack in the Box dirilis pada Juli 2022.