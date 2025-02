Jackson Wang Rilis High Alone, Lagu Pembuka Album MAGIC MAN 2

Album MAGIC MAN sebelumnya debut di posisi #15 di Billboard 200 dan meraih 123 juta streaming. Tur dunia MAGIC MAN pada 2023 juga terjual habis, sementara penampilannya di Coachella menjadikan Jackson Wang artis solo Cina pertama yang tampil di festival bergengsi itu. Pada 2022, penyanyi yang dinaungi label 88rising itu juga tampil di pembukaan League of Legends Worlds Championship dengan lagu ‘Fire to the Fuse’ yang langsung menduduki peringkat #1 di Billboard Hot Trending Song Chart.