Jadag Turah, Aktor Pilihan Tempo 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Slamet Ambari, pemeran karakter Jadag, dalam film Turah meraih penghargaan sebagai Aktor Pilihan Tempo 2017. Slamet, aktor teater asal Tegal, mengalahkan empat nominasi lain dalam kategori ini.



Sebagai Jadag, Slamet Ambari harus menampilkan karakter seorang pemabuk miskin di Kampung Tirang, sebuah kampung miskin di pesisir Tegal. "Saya dalam berperan, ikhlas. Tidak menyangka bisa mendapat ini," kata Slamet Ambari saat menerima penghargaan di Epicentrum XXI, Senin, 27 November 2017.



Disutradarai Wicaksono Wisnu Legowo, Turah merupakan film yang mengangkat kemiskinan yang mendera sebuah perkampungan. Padahal kampung itu berada sangat dekat dengan pusat kota. Film ini memotret kemiskinan dengan apa adanya dan semakin unik karena dituturkan dalam bahasa Tegal.



Aktor lain yang masuk dalam nominasi Aktor Pilihan Tempo 2017 adalah Egi Fedly (Marlina The Murderer in Four Acts), Adipati Dolken (Posesif), Ubaidillah (Turah), dan Deddy Sutomo (Kartini). Pemenang dipilih melalui penjurian dilakukan oleh wartawan-wartawan Tempo dengan dua juri mandiri. Tahun ini juri yang dilibatkan adalah Seno Gumira Ajidarma dan Adrian Jonathan Pasaribu.



Selain Aktor Pilihan, Turah juga memenangi kategori Skenario Pilihan dan Sutradara Pilihan Tempo 2017.