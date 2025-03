Jennie BLACKPINK Masih Ingin Fokus Bermusik daripada Akting

Jennie akan merilis album solonya, Ruby, pada Jumat, 7 Maret 2025. Dalam album ini, Jennie menggaet sejumlah artis ternama sebagai kolaborator. Sejauh ini, dia telah merilis empat lagu yaitu, ‘ Mantra’, 'Zen', 'Love Hangover' (feat. Dominic Fike), dan 'ExtraL' (feat. Doechii). Single 'Mantra', telah dirilis pada Oktober 2024 lalu. Lagu tersebut bertahan berada di puncak tangga lagu single Billboard Hot 100 selama dua minggu berturut-turut. Lagu lainnya antara lain 'Intro: JANE' (feat. FKJ), 'Like JENNIE', 'Start A War', 'Handlebars' (feat. Dua Lipa), 'F.T.S', 'Damn Right' (feat. Childish Gambino & Kali Uchis), 'Filter', 'Seoul City', 'Starlight', dan 'Twin'.

Pada Januari lalu, Jennie sudah mengumumkan mengenai album barunya ini melalui kanal YouTube dengan mengunggah video berdurasi 33 detik. Dalam video tersebut, Jennie mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih. Rambutnya panjang berwarna merah cerah. Penyanyi itu memberikan ekspresi yang berbeda saat bernyanyi. Terdengar potongan lirik, “In the dark I grew, money can not buy no real friends. (Dalam kegelapan aku tumbuh, uang tidak bisa membeli teman sejati.)” Agensinya, Odd Atelier juga dikenal sebagai OA Entertainment, menyatakan bahwa ini akan menunjukkan potensi musik Jennie yang tak terbatas.