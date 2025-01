Joey Alexander Siapkan Album Baru, Dirilis Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merilis album Joey Monk Live!, September lalu, Joey Alexander berencana mengeluarkan album barunya pada April 2018. Sebagian komposisi barunya ini dihadirkan dalam konsernya di Indonesia, Sabtu, 11 November 2017, di Balairung Soesilo Seodarman Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Ahad, 12 November 2017.



Ihwal album barunya ini, Joey menyebut banyak berisi musik kolaborasinya dengan musikus-musikus lain. Bagi dia, album ini merupakan bentuk kebebasannya mengkreasikan musik. “Begitulah musik saya,” ujarnya saat jumpa pers di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, kemarin.



Joey menambahkan, albumnya ini terinspirasi dari berbagai hal dia temui dan alami. Namun dia merasa inspirasi-inspirasi ini semuanya adalah pemberian Tuhan. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan anugerah dapat bermain musik.



Dalam konser bertajuk “A Night with Million of Imagination”, Joey tampil dalam format trio. Pada 11 November Joey tampil di depan undangan khusus, seperti para duta besar, tamu penting, dan beberapa menteri. Adapun pada hari ini Joey tampil di hadapan publik di ICE BSD.



Joey bakal tampil dalam format trio. Joey Alexander bermain bersama dengan Ulysses Owens Jr pada drum serta Dan Chmielinski untuk bass. Keduanya kerap kali mendampingi Joey dalam pentas. Dalam konser ini Joey turut mengundang penyanyi Indonesia sebagai bintang tamu, yaitu Glenn Fredly, Isyana Sarasvati, dan Adinda Shalahita.



BISNIS