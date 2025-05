Karakter Para Pemeran Heavenly Ever After

DRAMA Korea Heavenly Ever After telah tayang pada 19 April 2025 di saluran JTBC dan juga bisa disaksikan melalui platform streaming Netflix setiap Sabtu dan Minggu. Drakor ini terdiri atas 12 episode ditulis oleh Lee Nam Gyu yang sebelumnya dikenal lewat karyanya Daily Dose of Sunshine, dan disutradarai oleh Kim Seok Yoon.

Mengusung genre romantis-komedi dengan sentuhan fantasi, Heavenly Ever After berfokus cerita cinta yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Drakor ini menggambarkan cinta yang tetap hidup dipisahkan oleh kematian. Drakor ini telah memasuki pertengahan tayang dari keseluruhan episode. Adapun episode terakhir Heavenly Ever After pada 25 Mei 2025.

Plot Heavenly Ever After