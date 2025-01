Jungkook BTS Pecahkan Rekor Lagi, Video Musik Dreamers Ditonton 300 Juta Kali di YouTube

RedOne menjelaskan kehebatan "Dreamers." Lagu ini merajai chart musik di lebih dari 100 negara. "Kami baru saja mulai, dan video musiknya sangat bagus, dengan hampir 20 juta penayangan dalam dua hari. Ini luar biasa, jadi kekuatan musik dan sepak bola bersatu,” ujar produser pemenang Grammy Awards ini.



Tentang Lirik Dreamers

"Dreamers" merupakan lagu dengan irama yang semangat. Dalam lagu ini, Jungkook berbicara tentang kekuatan penentuan nasib sendiri dan ketekunan melalui lirik “Look who we are, we are the dreamers / We make it happen, 'cause we believe it,” yang ia nyanyikan di bagian refrain. “Look who we are, we are the dreamers / We make it happen 'cause we can see it.”