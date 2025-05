TEMPO.CO, Jakarta - Kangen menyaksikan si seksi Pamela Anderson sebagai penjaga pantai? Aktris berdada subur ini dikenal lewat perannya sebagai CJ Parker di serial Baywatch yang populer di era 1990-an.



Kini, di usia 48 tahun, Anderson kembali dipercaya untuk mengambil peran pada versi baru Baywatch. Pemeran utama di film tersebut, Dwayne "The Rock" Johnson, menyambut gembira kehadiran wanita pirang itu dalam proyek baru Baywatch.



Di akun Instagram-nya, The Rock memasang fotonya berdua Anderson disertai kalimat, "Ia mengenalkan kita pada karakter CJ Parker dan menjadi salah satu tokoh ikonik di sebuah zaman, acara televisi yang paling sukses sepanjang masa."



"Sebuah kebahagiaan bisa menyambut Pamela Anderson (yang masih cantik seperti dulu) ke kasting #BAYWATCH kami. Kami tak akan bisa membuat film ini tanpamu. Selamat datang kembali. Sungguh senang kamu bisa bergabung dengan kami," tambah aktor berotot itu.



The Rock juga memberi tagar peluncuran episode Baywatch yang menampilkan Anderson tersebut "#BAYWATCH MAY 19, 2017. #PamAnderson #OS #OriginalSmokestack".



Anderson tampil perdana di serial para penjaga pantai itu pada 1992, dengan David Hasselhoff menjadi pemeran utama pria, dan terus menjadi pemeran di sana hingga 1997.



Kini, pada versi baru, peran ikoniknya diambil alih oleh Kelly Rohrbach. Tokoh Mitch Buchannon, yang sebelumnya diperankan Hasselhoff, kini menjadi tanggung jawab The Rock, dan Zac Efron memerankan Matt Brody.



PIPIT