Kalahkan BTS dan Twice, Lagu Blackpink Terpopuler di YouTube 2017

TEMPO.CO, Jakarta - As If It's Your Last milik grup vokal wanita asal Korea Selatan, Black Pink, menjadi video musik K-Pop terpopuler di YouTube pada 2017. Lagu ini mengalahkan lagu-lagu milik BTS dan Twice.



