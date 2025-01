Karakter Penjaga 011 di Squid Game 2 Berpotensi Punya Peran Besar pada Musim Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Squid Game 2 telah tayang di Netflix sejak 26 Desember 2024 yang menjadi hasil karya sutradara dan produser Hwang Dong Hyuk. Squid Game 2 mengambil latar waktu tiga tahun setelah pemain 456 atau, Seong Gi Hun (Lee Jung Jae), memenangkan permainan maut ini. Ia tetap bertekad untuk menemukan orang-orang di balik permainan tersebut dan mengakhirinya.

Namun, dalam Squid Game 2, tak hanya Gi Hun, penjaga 011 bernama No Eul (Park Gyu Young) menjadi peran kunci dalam serial ini. Menurut Netflix, dikutip screenrant, Park Gyu Young menjelaskan perannya sebagai penjaga yang memiliki pikiran satu jalur.

Penjaga 011 ini “tidak memiliki tujuan lain dalam hidup selain untuk bersatu kembali dengan anaknya.” Pikiran ini memengaruhi tindakannya dalam bertugas sebagai penjaga 011 yang membiarkan orang-orang putus asa berlalu dengan damai tanpa rasa sakit.

Tindakan ini berasal dari perasaannya sendiri sebagai seseorang "yang tidak bisa terus hidup, tetapi harus melakukannya." Sebab, No Eul menyimpan jenis penderitaan yang tidak terlukiskan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.

Pemikiran penjaga 011 yang mengenakan topeng logo segitiga ini tergambar ketika ia menolak keinginan petugasnya. Ia menembak pemain, meskipun masih ada yang bernapas. Ia melakukan tindakan ini agar organ tubuh pemain rusak sehingga tidak disalahgunakan oleh petugas lain di Squid Game. Karakternya ini semakin diperkuat karena memiliki latar belakang sebagai pembelot Korea Utara. Namun, tindakan No Eul ini tidak disukai oleh penjaga lainnya.

Karakter No Eul yang menantang ini sesuai dengan tema Squid Game 2, yaitu berdiri melawan pembuat permainan yang kuat dan para pengabdi permainan. Tindakan menantang No Eul ini juga membuatnya menjadi bagian dari gangguan kekuatan bersama Gi Hun. Setelah pemberontakan Gi Hun yang gagal, No Eul berpotensi tidak lagi ingin membunuh pemain yang jelas ingin hidup dan melarikan diri.

Tak hanya itu, No Eul juga kenal dengan Park Gyeong Seok, pemain 246 (Lee Jin Wook). Perkenalan ini terjadi karena anak Gyeong Seok yang menderita kanker bertemu dengan No Eul ketika bekerja sebagai badut. Anak Gyeong Seok itu mendekati dan memberikan semangat melalui gambar kepada No Eul. Namun, Gyeong Seok sudah tertembak lebih dahulu karena ikut pemberontakan dengan Gi Hun.

Terdapat kemungkinan bahwa Gyeong Seok ditembak oleh No Eul, tetapi sebagai bentuk penyelamatan agar bisa mati dengan damai. Dengan demikian, pada Squid Game 3, No Eul bisa bersatu dengan Gi Hun mengungkap permainan ini atau memberontak sendiri melawan pemimpinnya.

Hwang Dong Hyuk mengungkapkan bahwa Squid Game 3 direncanakan rilis pada pertengahan 2025 mendatang, sekitar musim panas atau musim gugur. Ia sedikit memberikan gambaran alur cerita Squid Game 3 akan tetap berpusat pada Gi Hun setelah kehilangan segalanya, termasuk sahabat, dan semua usahanya gagal. Gi Hun juga akan menjadi pemain yang tidak lagi sama dengan Squid Game 2. Kelanjutan kisah Squid Game 2 yang menggantung ini akan terjawab di Squid Game 3.

Kakak Indra Purnama dan Marvela turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Park Gi Young dan Jinyoung GOT7 akan Bintangi Drama Romantis Baru TVN