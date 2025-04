Kendall Jenner Menolak Semua Tawaran Main Film Porno

TEMPO.CO, Los Angeles - Kendall Jenner baru genap 21 tahun pada 3 November 2016, tapi adik tiri Kim Kardashian ini sudah mendapat tawaran setidaknya 6 dari perusahaan pembuat film porno; Brazzers, Babes, Digital Playground, bahkan pemilik website Bangyoulater.com dikabarkan memberi tawaran kepada Kendall Jenner sebesar £1,2 juta (sekitar Rp 21 milyar) untuk membintangi sebuah film porno.

Akun resmi twitter sebuah situs porno @Pornhub, bahkan mencoba membuat tawaran melalui akun twitter pribadi Kendall Jenner dengan menyebut: "Hey @KendallJenner I think we could bang out a way more unifying video together." Alih–alih membicarakan tawaran yang datang melalui Twitter, Kendall Jenner justru langsung memblokir akun Twitter dengan user @Pornhub tersebut.

Banyak yang mengetahui reputasi keluarganya yang memang tak jauh dari sensasi dan kontroversi. Jadi, rasanya tak terlalu mengejutkan bila Kendall Jenner mendapatkan tawaran semacam ini, mengingat kepopuleran kakaknya, Kim yang melambung sejak beredar video pornonya bersama rapper Ray J.

Bila dibandingkan dengan kakak-kakak tirinya, Kendall Jenner memang tak kalah cantik. Namun Kendal Jenner adalah seorang yang pemalu. Jadi pasti ia akan menolak tawaran bermain film porno.

Di usianya yang baru 21tahun, Kendall Jenner telah mengikuti jejak kakak–kakaknya menjadi model. Saat ini, Kendall Jenner menjadi duta merek majalah Seventeen, Gaun Sherri Hill, dan bersama dengan adiknya (Kylie Jenner) juga menjadi duta merek pakaian PacSun. *

TABLOID BINTANG.COM