Kisah Cinta Obama Bakal Difilmkan, Ini Bocorannya

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah cinta Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan sang istri, Michelle Obama, bakal difilmkan. Setelah rencana pembuatan film itu diumumkan tahun lalu, foto-foto adegan film tersebut mulai beredar luas.



Seperti dilansir situs berita People, film yang diberi judul Southside with You itu mengisahkan awal mula pertemuan Barack Obama dan Michelle. Diceritakan, pada pertengahan 1989, untuk pertama kalinya mereka berkencan.



Kencan pertama itu diisi dengan menonton film Spike Lee's Do the Right Thing. Barack Obama dan Michelle juga menikmati ciuman pertama di luar kedai es krim pada kencan pertama mereka.



Southside with You dibintangi aktor Inggris Parkers Sawyers yang berperan sebagai Obama. Sedangkan Michelle Obama diperankan Tika Sumpter. Sepintas, Sawyers dan Sumpter memiliki tampilan fisik mirip Barack dan Michelle Obama.



Sumpter merupakan aktris opera sabun yang terkenal lewat perannya sebagai Layla Williamson dalam serial One Life to Live. Dia didaulat untuk memerankan Michelle Obama sejak Desember 2014.



Untuk mencari pemeran Obama muda, dibutuhkan waktu yang agak lama. Setelah berbulan-bulan, Sawyers yang baru pertama kali berakting untuk film Amerika itu akhirnya terpilih untuk memerankan Obama pada Mei 2015.



Pada foto yang beredar, Sawyers dan Sumpter tampak begitu santai. Penampilan mereka sangat mencerminkan gaya klasik Presiden dan Ibu Negara. Sawyers mengenakan kemeja berwarna biru langit dengan celana bahan berwarna cokelat muda, sementara Sumpter mengenakan kemeja oranye cerah yang dipadukan dengan rok berwarna krem.



DINI TEJA | PEOPLE