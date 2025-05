Lagu Film La La Land Peringkat Dua Billboard

TEMPO.CO, Jakarta - Sementara penyanyi The Weeknd dengan lagu Starboy-nya masih berada di peringkat pertama tangga lagu Billboard 200 selama tiga minggu berturut-turut, soundtrack peraih Golden Globes terbanyak La La Land menanjak dari posisi ke-15 menuju posisi kedua.



Menurut Nielsen Music, Starboy memperoleh poin setara dengan 63 ribu unit album (turun 10 persen) pada pekan yang berakhir 12 Januari. Sedangkan La La Land melompat ke posisi runner-up dengan 42 ribu unit (naik 83 persen).



Chart Billboard 200 mengurutkan peringkat album paling populer dalam seminggu di Amerika Serikat berdasarkan konsumsi multi-metrik, yang meliputi penjualan album tradisional, track equivalent albums (TEA), dan streaming equivalent albums (SEA).



Selama seminggu, Starboy menghasilkan penjualan album tradisional sebanyak 14 ribu. Sebagian besar dari yang dihasilkan Starboy adalah jumlah streaming, yaitu 38 ribu.



Adapun La La Land, yang sebagian besar dihasilkan dari penjualan album tradisional dengan 42 ribu eksemplar album terjual (naik 88 persen), menjadi album terlaris minggu ini yang naik ke nomor 1 di chart Top Album Sales.



Soundtrack Moana tergelincir dari nomor 2 ke nomor 3 dengan 39 ribu unit (turun 40 persen). Dengan demikian, Top 3 chart tersebut ditempati dua soundtrack, pertama kalinya dalam lebih dari satu setengah tahun—terakhir kali pada 30 Mei 2015 ketika soundtrack Picth Perfect 2 menduduki posisi pertama. Sedangkan soundtrack Fifty Shades of Grey naik dari nomor 6 ke nomor 3.



24K Magic milik Bruno Mars turun ke posisi keempat di Billboard 200 (36 ribu unit, turun 20 persen) dan 4 Your Eyez Only milik J. Cole berada di posisi kelima (30 ribu unit, turun 22 persen). Demikian dilansir Billboard. *



ANTARA