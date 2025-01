Liburan Natal Tetap di Jakarta? Simak Beberapa Agenda Dalam Kota

Acara tersebut digelar di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat pada pukul 13.00-21.00 WIB. Dengan rincian kegiatan pameran seni ruma: Mau tapi Malu. Acara ini digelar dari 21-25 November 2017 pada pukul 13.00 – 21.00 WIB. Selanjutnya ada pula pentas drama musikal Njai Dasima, namun drama ini sudah dipentaskan 30 November lalu di Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Jakarta Pusat.

BIG BANG Jakarta

BIG BANG Jakarta merupakan acara tahunan yang cukup dinanti lantaran menghadirkan pameran cuci gudang. Lengkap dengan kuliner dan pentas musik. Daftar kegiatan BIG BANG Jakartta kali ini di antaranya: Pameran Cuci Gudang Terbesar (Sale up to 90%), Pameran Bricks Terbesar, Ice Bar, Laser Show, Snow in Big Bang, Festival Kuliner, Community Gathering, Festival Durian, dan Fortune Tree.

GO-FOOD FESTIVAL

Ini even pertama yang di selenggarakan GO-JEK dan akan berlangsung 1 bulan penuh di PASAR RAYA BLOK M. Layaknya sebuah festival, GO-FOOD FESTIVAL menyuguhkan bermacam menu kuliuner juga ada kegiatan menarik yang melibatkan pengunjung. Beberapa kegiatan yang akan berlangsung di Go-Food Festival antara lain: pemutaran film, penampilan musik,berbagai lomba, dan tentunya beragam menu kuliner. GO-FOOD FESTIVAL akan berlangsung selama 1 bulan penuh yaitu tanggal 19 Desember 2017-19 Januari 2018 dengan jadwal waktu Senin-Jumat buka pada 09.00 – 21.00 WIB, Jumat-Ahad buka dari pukul 09.00-22.00 WIB.