Lima Drakor Bertema Kedokteran dengan Rating Tertinggi, Ada Hospital Playlist hingga Doctor Cha

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea kerap menyajikan berbagai genre dan cerita yang menarik. Salah satunya tentang dunia kedokteran. Selain menawarkan sebuah cerita kehidupan dokter, rumah sakit, dan perawat, drakor ini biasanya menyisipkan dinamika hubungan antar karakter yang kompleks. Berikut ini adalah lima drama Korea yang mengangkat tema kedokteran dengan rating tertinggi.

1. Hospital Playlist (2020-2021)

Hospital Playlist dirilis pada 12 Maret 2020. Drama ini berfokus pada kisah pertemanan yang memiliki kepribadian dan latar belakang yang unik. Ada Lee Ik Jun (Jo Jung Suk) yang ceria dan penuh semangat, Ahn Jeong Won (Yoo Yeon Seok) penuh kasih sayang, Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho) tegas dan berbakat, Yang Seok Hyeong (Kim Dae Myung) pendiam namun setia, serta Chae Song Hwa (Jeon Mi Do) pintar dan penuh dedikasi. Dikutip dari My Drama List, drama ini mencetak rating sebesar 9,1 persen. Akibat dari kesuksesan dramanya, Hospital Playlist membuat sekuel yang tayang pada 17 Juni 2021, dan kembali mencetak rating yang sama.

2. Dr. Romantic (2016)

Dr. Romantic mengisahkan tentang Boo Yong Joo, seorang dokter bedah jenius yang memilih untuk mengubah identitasnya menjadi Kim Sabu. Ia memutuskan bekerja di Rumah Sakit Doldam yang berlokasi di pedesaan. Di sana, ia menjadi mentor bagi para dokter muda, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan medis sambil menghadapi berbagai masalah etika dan profesional. Drama ini menampilkan bagaimana Kim Sabu (Han Suk Kyu) membimbing dua dokter muda, Kang Dong Joo (Yoo Yeon Seok) dan Yoon Seo Jung (Seo Hyun Jin), dalam menghadapi berbagai situasi medis yang menegangkan dan penuh tantangan. Dikutip dari My Drama List, drama ini memperoleh rating sebesar 8,7 persen.

3. Doctor John (2019)

Doctor John mengikuti kisah Cha Yo Han (Ji Sung), seorang dokter anestesi jenius yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi dan mengobati nyeri kronis. Dia bekerja bersama Kang Shi Young (Lee Se Young), seorang residen yang sedang berjuang dengan trauma masa lalunya. Mereka bersama-sama menangani kasus-kasus medis yang rumit dan menghadapi berbagai isu etika medis. Hubungan antara Yo Han dan Shi Young berkembang secara mendalam, menunjukkan bagaimana dukungan emosional dan profesional bisa saling terkait. Drama ini mendapatkan rating sebesar 8,5 persen, dikutip dari My Drama List.

4. Good Doctor (2013)

Good Doctor mengikuti kisah Park Shi On, seorang dokter muda dengan gangguan autisme dan sindrom savant yang memiliki kemampuan luar biasa dalam diagnosis dan pembedahan. Drama ini mengeksplorasi perjuangan Shi On yang diperankan oleh Joo Won untuk diterima oleh rekan-rekannya dan dunia medis yang sering kali skeptis terhadap kemampuannya. Shi On mendapatkan dukungan dan menjadi inspirasi dari Cha Yoon-seo yang diperankan oleh Moon Chae Won. Keduanya juga menunjukkan pentingnya empati dan kepercayaan dalam hubungan dokter dan pasien. Dikutip dari My Drama List, drama ini mendapatkan rating sebesar 8,3 persen.

5. Doctor Cha (2023)

Doctor Cha memperlihatkan perjuangan seorang residen tahun pertama ketika bekerja di Departemen Kedokteran Keluarga. Drama ini berkisah tentang Cha Jeong Suk, ibu rumah tangga yang memutuskan melanjutkan masa residennya setelah hiatus selama 20 tahun. Ketika menjadi residen, Cha mendapat banyak tantangan, seperti anak dan suaminya yang bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit yang sama. Dikutip dari My Drama List, drama Korea ini meraih rating sebesar 8,1 persen.

Gezita Inova Rusyda dan Myesha Fatina Rachman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

