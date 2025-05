TEMPO.CO, Jakarta - Lucas Film merilis poster film terbaru ‘Star Wars : The Force Awakens,‘ pada Minggu, 18 Oktober 2015, tepat dua bulan sebelum salah satu film paling ditunggu 2015 itu tayang di bioskop.



Poster tersebut dirilis beberapa jam lalu di halaman Facebook resmi Star Wars dan dengan cepat menjadi viral. Ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan netizen.



Pertama, tidak ada Luke Skywalker (Mark Hamill) dalam poster tersebut. Luke Skywalker merupakan karakter sentral dalam trilogi kedua Star Wars; Episode IV : A New Hope (1977), Episode V : The Empire Strikes Back (1980), dan Episode VI : Return of the Jedi (1983).



Sementara pada film ketiga trilogi pertama, Episode III : Revenge of The Sith (2005), diakhiri dengan kelahiran Luke Skywalker dan saudara kembar perempuannya, Leia.



Leia (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford), Chewbecca (Peter Mayhew), bahkan droid R2D2, C-3P0 dan BB-8, yang turut serta dalam dua trilogi pertama tampak dalam poster tersebut.



The Atlantic menyebut bahwa hilangnya Luke Skywalker dalam poster tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang, apakah anak dari Darth Vader ini bakal hidup lebih lama pada film ketujuh.



Sejumlah penggemar juga khawatir bahwa karakter Luke Skywalker tak tampil di layar lebar. Sebab, tak ada sosok Luke pada dua trailer resmi yang sudah dirilis, kecuali suaranya. Ada pula yang menduga bahwa karakter Luke sengaja tidak ditampilkan sebagai materi pemasaran film.



Kedua, penggemar mempersoalkan rambut princess Leia yang kini disasak tinggi, berbeda dengan pada trilogi kedua yang dicepol di kedua sisi. Ada juga yang menyoroti tangan kiri C-3PO yang hilang, gambar Death Star yang menjadi latar poster tersebut atau penempatan dan ukuran karakter yang diperankan Lupita Nyong O dalam poster film itu.



Poster ini menampilkan pula karakter-karakter baru Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac), and sosok berjubah Captain Phasma dan Kylo Ren. Star Wars : The Force Awakens tayang di bioskop pada 18 Desember 2015.



Film yang disutradarai oleh J.J Abrams (Star Trek, Star Trek : Into The Darkness, Mission Impossible III) ini akan melanjutkan opera sabun keluarga Skywalker berlatar luar angkasa.



