Malam Ini, Sixpence None The Richer Manggung di The 90's Festival

Penonton bakal diajak bernostalgia mendengar lantunan musik yang dibawakan Sixpence None The Richer dan sederet musikus yang pernah berjaya di era 1990-an, seperti Dewa 19 feat Ari Lasso, KLa Project, The Groove, Bragi, P-Project, Shaden dan Potret di empat panggung utama.



Merry Kasiman dari grup musik Potret memberi sedikit bocoran tentang penampilan mereka. "Kami akan main 12-13 lagu, lagu yang ngehits banget pasti dibawain," kata Merry dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.



Para anggota band The Groove juga juga tak sabar mengajak para penonton naik ke mesin waktu lewat lagu-lagu yang pernah mereka bawakan mulai dua dasawarsa lalu. "Kami ingin mengenang awal-awal The Groove baru nongol, mulai dari manggung di kafe-kafe tahun 1997," kata Rejos, berjanji mereka akan mengajak penonton bernostalgia bersama. The 90's Festival akan kembali digelar pada 25 November 2017 di Jiexpo Kemayoran. Acara ini jadi ajang reuni musisi 90-an juga penikmat musik era tersebut



Reza The Groove berpendapat musik 90-an memang spesial dibandingkan musik-musik di era lainnya. "Tiap generasi pasti merasa zaman mereka adalah zaman keemasan," kata Reza, menekankan pendapatnya tak sepenuhnya objektif. "Menurut saya musik itu puncak industrinya di 90-an. Pada masa itu, para musisi sudah mencoba segala eksplorasi di dunia analog hingga akhirnya beralih ke digital."