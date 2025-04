Manggung di Invasion 2017, San Holo Ajak Penonton Menggila

TEMPO.CO, Jakarta - Disc jockey (DJ) San Holo mengaku sudah dua kali berkunjung ke Indonesia. Kesempatan keduanya adalah ketika tampil dalam konser Invasion Jakarta 2017 bertajuk Lost in Wonderland. "Ini kedua kalinya saya berada di kota kalian," ucapnya di panggung Euphoric Grounds, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 22 September 2017.



DJ asal Belanda dengan nama asli Sander van Dijck itu mengucapkan terima kasih atas kesempatan manggung dalam Invasion Jakarta 2017. Ia pun membawakan lagu electronic dance music (EDM) ciptaaanya yang berjudul I Still See Your Face dan Light.



Tak hanya itu, San Holo mengaransemen Hotline Bling, yang dipopulerkan Drake. Lewat lagu-lagu itu, San Holo mengajak penonton mengeluarkan energi yang lebih banyak untuk menari bersama. "Lets go crazy one more time," ujarnya.



Penampilan San Holo memakan waktu lebih dari satu jam. Ia tampil mengenakan baju lengan panjang dan topi, yang keduanya berwarna putih, syal hitam, serta celana panjang hitam.



LANI DIANA