Margaret Qualley Curhat Kulit Wajahnya Rusak Akibat Riasan di The Substance

TEMPO.CO , Jakarta - Aktris Margaret Qualley mengungkap dampak buruk penggunaan prostetik untuk riasan karakternya, Sue, dalam film horor The Substance (2024). Dalam wawancara di podcast Happy Sad Confused yang rilis pada Senin, 13 Januari 2025, ia menjelaskan bahwa kulit wajahnya mengalami iritasi parah akibat prostetik tersebut dan memerlukan waktu setahun untuk pulih sepenuhnya.

Pilihan Editor: Demi Moore Terkena Herpes Zoster Sampai Berat Badannya Turun saat Syuting The Substance

Demi Moore Terkena Herpes Zoster Sampai Berat Badannya Turun saat Syuting The Substance

Film The Substance , yang juga dibintangi Margaret Qualley, Demi Moore, dan Dennis Quaid menggunakan prostetik secara intens untuk menciptakan tampilan visual yang mengerikan. Namun, di balik layar, proses ini menjadi tantangan berat bagi para pemeran. Qualley menggambarkan pengalaman mengenakan kostum prostetik sangat menyiksa.

“Saya punya banyak video ketika saya berkata, ‘Saya tidak bisa melakukannya lagi.’ Kami terus syuting sampai saya mengalami serangan panik,” tuturnya. Dampak prostetik tak berhenti setelah The Substance rampung. Ketika Qualley melanjutkan syuting film berikutnya, Kinds of Kindness (2024).

Meski proses produksinya penuh tantangan, The Substance menuai sukses besar. Film ini meraup lebih dari 41 juta dolar AS atau sekitar Rp 672 miliar di box office global, jauh melampaui anggaran produksinya yang sebesar 17,5 juta dolar atau sekitar Rp 278 miliar.

Banyak pula kritikus film yang memberikan pujian, bahkan meraih skor 89 persen di Rotten Tomatoes. Demi Moore juga berhasil membawa pulang Piala Golden Globe pertamanya untuk kategori Best Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy Golden Globe Awards 2025, sebuah pencapaian yang jarang diraih genre horor.